疫情下的暑假来了 为孩子撑一把健康保护伞

编者按：这个2020年有些特别。由于新冠肺炎疫情的影响，孩子们通过网络课程度过了一个特殊的学期后，即将迎来假期。在“神兽”们继续呆在家的时候，家长们应该如何帮助他们做好健康安全防护措施呢？

暑期防坠楼 保护孩子安全务必装好防护网

假期中，许多孩子都独自在家，因为好奇心与模仿心理的驱使，导致部分从高空坠下的惨剧时有发生。东莞恒缘心理咨询机构心理咨询师吴桢表示，从近几年发生的坠楼案例看，很大原因就是家长不在身边，孩子产生了焦虑和恐慌的心理。这样就很可能做出平时不会做的举动，比如攀爬窗户或者栏杆。有时候就算短时间脱离大人的视线，都有可能出现意外，所以不要让小孩独处。

“男孩因为行动能力较强，加上具有较强的冒险意识，所以很多坠楼事故都发生在男孩身上。”吴桢说，尤其是三四岁的男孩，家长更应该加强看护，“虽然好奇可能会造成危险，但孩子好奇好动的天性无需刻意遏制，而应当正确引导。”

同时，吴桢还表示，家长和学校应该对儿童多做相关方面的安全教育工作。“儿童的学习和模仿能力很强，一旦做出危险行为，应该及时制止并给予合理的引导。”她说，要让他们树立健康第一、安全第一的观念，以及加强自我保护的意识。

东莞理工学院建筑工程系主任于国友表示，根据2006年施行的国家《住宅建筑规范》规定，外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90米时，应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05米，七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10米。同时，阳台栏杆应有防护措施，垂直杆件间净距不应大于0.11米。

现在许多房屋都有飘窗设计，这增加了家庭的美观但也形成一个安全隐患。很多家庭的飘窗一般距离地面只有四五十厘米，飘窗平台距离开窗又只有四五十厘米。

“对于有小孩的家庭，窗台高度低于0.9米的飘窗，必须采取防护措施，同时还要在窗台基础上加装防护栏杆。” 于国友提醒，不要为了单纯的美观，而忽视了隐藏的危险。同时他建议，阳台及窗台附近不要放置沙发、垫子、抱枕、桌椅等物品，以免成为儿童的助爬工具。

如何防止小孩坠楼？于国友建议，一是勿让孩子单独在家或长时间离开家长视线；二是提醒孩子不要在阳台或窗台处嬉戏、打闹；三是阳台栏杆高度要在1.1米以上，栏杆间距应小于0.1米，最好安装防护网；四是加强窗台、阳台的检修，防止因年久老化导致不稳固；五是勿在窗台、阳台下放置可攀登物品。

夏季防溺水 要有安全意识更要有游泳技能

夏季天气炎热，暑期临近，也是儿童溺水的高发季，虽然现在疫情当前，依旧挡不住有些小“神兽”们要追击浪花的心情。最近，重庆市潼南8个孩子溺亡的消息让人无比痛心，如花的生命就此凋零，妈妈失去亲爱的宝贝，爸爸失去最爱的孩子，多少个家庭不再完整，痛过再反思，孩子防溺水，我们该做什么？

国家儿童医学中心、北京儿童医院急诊科主任王荃表示，“缺少有效看护是造成儿童溺水的主要原因之一，但同时儿童自身也应该防范溺水风险。”儿童不要高估自己的游泳技术，要在配有正规资质的救生员的安全水域内游泳，不要去危险或不熟悉的水域或水体，不要在水中做危险的动作。此外，饥饿时、饱食后、太困太累、生病了都不要去游泳，一定要在身体健康的情况下游泳，以免发生意外。

王荃表示，如果发现他人发生溺水，儿童一定不要自行下水施救，应该及时呼叫援助，可以在岸上寻找可用的工具抛向落水者帮助他漂浮。在水中救人不要正面相救，溺水者可能因缺氧窒息的恐惧抓住施救者不松手，从而将施救者拽进水里，最终可能二人都会沉入水中。

防溺水除了有安全意识外，还得要有过硬的游泳技能。南昌市滨江学校校长胡琪谈表示，防溺水安全教育是学校暑期的头等大事，尝试将游泳课融入体育课，低年级开展通识培训，高年级进行技巧训练。他表示，“我们的目标是让每一位孩子都学会游泳。这不仅是一项体育技能，更是一项生命教育。”

南昌市体校派驻滨江学校总教练王永红表示，通过系统专业的培训，孩子们大多掌握了蛙泳、自由泳、蝶泳和仰泳四种泳姿，小学毕业考试加考游泳专项，学生合格后获得相应等级证书。

“体教融合，目的是让每一个孩子都爱上体育运动。”南昌市体育局局长杨春说，把增强学生体质、促进青少年健康成长作为体教融合的落脚点，进一步增强体育和教育的合作。

亲爱的家长们，在疫情防控安全的前提下，可以尝试为孩子做好游泳准备。

暑期防近视牢记“20-20-20”口诀，坚持“户外运动120分钟”

疫情期间，“居家上网课”模式让学生们户外活动减少，电子产品使用频率增加，近视发生发展的风险也随之增加；而暑假“神兽”们的自由撒花模式也将开启，如何保护眼睛也再次成为让家长们发愁的事。

全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温州医科大学附属眼视光医院院长瞿佳表示，学习时“做好‘三个20’（即用眼20分钟，要远眺20英尺超过20秒），掌握‘一寸一尺一拳’（即胸口离桌子一拳远，握笔手指到笔尖要有一寸，看书作业要有一尺远），游戏时控制电子产品使用时长，养成良好的用眼习惯。”

北京同仁医院眼科主任、主任医师魏文斌表示，疫情期间出现一些“挤眉弄眼”“歪头斜脑”，以及各种转动眼球为主的眼球运动操，这种运动其实是眼外肌的运动，对有一部分需要训练双眼视功能、斜弱视的小朋友有一定帮助，但是不能很好地缓解眼内肌肉的疲劳，因此不能减缓近视发展和视疲劳。

魏文斌介绍，眼球就像一架照相机，要拍清楚照片，需要聚焦在底片上。对焦的过程就叫调节，是依赖眼内肌肉的运动完成的。看近就像弹簧收缩，也就是调节紧张，看远就是弹簧舒张，也就是调节放松，过度的调节就可能导致近视。增加户外活动，增加看远的时间，就可以有效地放松调节。

暑期来了，许多孩子变成了“沙发土豆”，在家闷着不爱出门，看电视玩游戏成了日常，国家卫生健康委疾控局监察专员王斌表示，对于孩子们的近视防控还要做到“户外120分钟”的原则，最好每天保证2小时以上的户外活动时间。对于已经近视的孩子来说，应该更长时间进行户外活动。

为儿童选可靠零食分三个等级

由于疫情影响，暑假的大部分时间还都是“宅”在家里，为了让娃安心、打发时间，不少家长会为孩子备上小零食。

对于儿童来说，非正餐时间食用的各种少量食物和饮料都属于零食。儿童尤其是学龄前儿童，胃容量小，又活泼好动，容易饥饿。零食作为一日三餐之外的补充，可以满足能量及营养素的需求，应科学、合理地选择和安排，不要仅考虑口味和喜好。2018年中国疾病预防控制中心编制发布了《中国儿童青少年零食指南（2018）》，将儿童的零食分为三个等级：可经常食用、适当食用、限制食用。

可经常食用的零食

一般是低盐、低脂、低糖类的食物，可以每天食用。包括（1）奶和奶制品，豆及豆制品：主要提供优质的蛋白质和高吸收率的钙源，保证生长发育，增强骨密度。（2）新鲜的果蔬：保证正常的维生素、矿物质、膳食纤维的摄入。尽量吃整块儿的水果，特殊情况下再选择不加糖的鲜榨果汁或蔬菜汁。（3）未加工的谷薯类食物：如燕麦、煮玉米、全麦面包等，含有碳水化合物和膳食纤维，给予能量补充。

适当食用的零食

含有中等量的脂肪、盐、糖，每周可以摄入1至2次，不吃更好。一般包括：（1）果干类：如葡萄干、苹果干、香蕉干等。注意不要选择非纯天然晾干的，不然会含大量的糖分和食品添加剂。（2）简单处理的肉干类：牛肉干、鱼片、鱼罐头、肉脯等。加工的肉制品含有高盐，不建议过多摄入。（3）果汁含量超过30%的果（蔬）饮料。

限制食用的零食

包括奶糖、水果糖、冰激凌、炼乳、奶油蛋糕、炸鸡、炸薯条、薯片、可乐、膨化食品、方便面等。这些食物营养价值低，含有或添加较多脂肪、糖、盐等，不利于儿童健康。限制食用的零食建议每周食用不超过1次，而学龄前儿童建议每月食用1次，或者尽量不食用。

此外，儿童吃零食要注意三大原则：合适的时间，合适的食物种类和合适的量。合适的时间是指零食的进餐时间一般选择在两次正餐之间，零食补充与正餐间隔1.5-2小时，这样不会影响正餐进餐。合适的食物种类是指根据零食等级分类，首选奶类及其制品、新鲜蔬果和坚果。合适的量是指建议每日零食摄入量不要超过全天总能量的10%-15%。最后值得强调的是，儿童模仿、学习能力强，家长和老师应以身作则，引导儿童青少年养成“吃好正餐，适量加餐”的饮食习惯。（人民健康网综合自原创、新华网、北京日报、广州日报、海南日报）