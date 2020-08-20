啥都往冰箱里塞？ 小心坏得更快！

冰箱是保鲜小能手，家家户户都离不开它，把食物放进冰箱能保存更久，尤其是夏天，把买来的新鲜蔬菜水果放进冰箱，可以吃个两三天。

那么，买来的食物都可以放进冰箱吗？放进了冰箱就能够保证食物长时间储存不变质吗？

不同食物有不同的储藏方式

冰箱的发明和普及给人们的食物保鲜储藏、避免污染带来了极大的便利，然而，如果使用不当，很容易造成食物变味甚至引起食物中毒。在使用冰箱的过程中，我们应分门别类的进行选择，判断不同的食物是否能够用冰箱保存，应该冷藏还是冷冻等。

常用冰箱的冷藏温度是4℃—8℃，以不冻伤食品又有保鲜作用为准；冷冻温度为-23℃—-12℃，一般用于速冻食品。

对于动物性食物，其蛋白质含量高，容易腐败变质，应特别注意低温储藏，比如肉类切成小块分别装袋后放入冰箱冷冻室，食用时取出一袋即可。

对于新鲜蔬菜，储藏不当容易产生亚硝酸盐，原则上当天买当天吃，不入冰箱。实在需要放入冰箱，只能冷藏，最多不超过3天。烹调好的叶类蔬菜应尽快吃掉，原则上不要放冰箱冷藏。

此外，不同食物在冰箱中的保质期也是不同的。相对来说，主食类食物一般不超过四天，比如馒头、面条等；水果一般是一周以内；鱼类可冷藏一到两天，肉类冷冻的话可放置半年；鸡蛋在冷藏里可以放一两个月；乳制品一般可以存放一周。

这些食物不适宜冰箱冷藏

冰箱虽好，但也不是适合所有食物，以下几类要注意避免冰箱冷藏：

热带水果。热带、亚热带水果之所以害怕低温，与它们的生长地区和气候有关。一般来说，热带水果比在气候较冷的地区和秋季栽培生长的水果耐低温的能力要差，如香蕉、荔枝、火龙果、芒果等，冷藏容易“冻伤”。

黄瓜。在冰箱放置三天以上表皮会有水浸状表现，失去原有风味。

部分面食。一些面食如馒头、面包等在冰箱放置时间过长，会逐渐变硬或变“陈”，影响口感和风味。

冰箱存放食物的正确“姿势”

食物间应留间隙。冰箱内存放食物不可以过满或者过紧，中间应适当地留一些间隙，这样有利于空气的流通、冰箱内部的冷空气对流可以很好地减轻它的负荷压力，从而达到延长冰箱使用寿命的目的，同时还可以减少冰箱能耗。

生熟食分开存放。生食和熟食应该分开存放，尽量不要混合放在一起，这样可以很好地保证食物的干净卫生。我们应当按照食物的存放时间、温度需求，合理地利用冰箱内部的空间，尽量熟食在上，生食在下。

食物放凉后再进冰箱。当食物还是很热的时候直接放进冰箱内，很容易使食物的外部温度很低而内部温度很高，食物易变质，降低食物的保鲜效果。

定期检查、清理与清洗。定期检查冰箱，发现食物有变质腐败迹象要马上清除，避免引起其他食物受影响而一同变质；同时，也需要定期清洗冰箱，擦洗冰箱内壁及各个角落，保证冰箱内部的干净卫生。（来源：科学辟谣平台）