核酸检测准确率有多高？为什么阴性结果有效期定在7天之内？

为什么核酸检测阴性结果有效期定在7天之内？近日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友进行了解答。

吴尊友说，理想的核酸检测阴性结果有效期，设定的越短就越安全。但太短，则需要频繁检测，现实中难以操作。将有效期限定在7天之内，主要是根据新冠病毒的潜伏期规律确定的。新冠肺炎的潜伏期通常在3到7天，还有一些人少于3天，有些人多于7天，最长的潜伏期为14天。所以，把14天设定为密切接触者的观察期限。

另一方面是考虑实际操作的可行性。这是科学可操作性的。

相关知识：

核酸检测的注意事项

北京市卫生健康委提醒：1.核酸检测预约服务于无发热等症状且无流行病学史、自愿接受核酸检测的人员。出现发热、咳嗽、咽痛等症状人员，请及时到发热门诊筛查。

2.为了您自身安全，请按需预约、错峰预约，戴口罩、不扎堆，避免出现交叉感染。

3.请携带身份证和社保卡就诊，配合医院预检分诊工作，扫描“健康码”如实申报个人健康情况；就诊时请全程佩戴口罩，并保持一米社交距离。

4.核酸采集无需空腹，采样前2小时内不要吸烟、饮酒、嚼口香糖；对于咽部敏感者，建议采样前两小时不进食，以免采集咽拭子时因恶心引起呕吐。

核酸检测准确率有多高？

北京佑安医院感染中心二科副主任医师李侗曾：目前还没有确切的大样本统计数据证明核酸检测的准确率，但影响准确率的因素比较多，例如检测试剂的质量水平、受检测人员感染时间（过早或者过晚都会降低准确率）、标本取材时受检测者配合情况（配合度差可能导致标本没有取到位）以及检验人员的操作熟练程度等。

如果核酸检测的各个环节都能准确无误，理想状态下核酸检测准确率可以达到95%以上。但是由于各种原因，会出现假阴性的结果。所谓假阴性，就是指受测试者确实是感染者，但是核酸检测结果却为阴性，这就是假阴性。随着技术水平提高，各个医疗机构的准确率都在迅速提高，假阴性率正在不断降低。

另外，对于和确诊病例、疑似病例有过密切接触的人员，通常需要两次核酸检测才能排除。对于去过新冠病毒中高风险地区的人员，如果出现发热和呼吸道症状，一次核酸检测阴性存在假阴性可能，所以也需要两次核酸检测才能排除。除此之外，如果医生判断一次核酸检测阴性仍不能排除的，也需要再次检测核酸，有时候医生还会建议做胸部CT、血常规化验和新冠病毒的血清抗体检测来判断是否感染。

（资料来源：人民网北京频道，北京日报，北京市疾病预防控制中心微信公众号）

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