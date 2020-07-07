高考期间饮食作息指南 防疫要点要牢记

编者按：今日，北京高考正式启幕，广大考生奔赴考场。家长和考生应该注意哪些问题？如何做好个人健康防护？

高考期间饮食作息指南

食欲不好怎么办？别紧张，注意这些！

首先要明白，由于天气炎热甚至闷热，很多人都会有食欲不振。而高考期间，大脑处于高度紧张状态，身体里一些营养素，如蛋白质、维生素A和维生素C的消耗会增加，作息时间不规律，很容易食欲不振。

所以不要紧张！首先要注意下面这些营养素的补充，像鱼、瘦肉、肝、牛奶、豆制品等食物含有丰富的蛋白质和维生素，新鲜的蔬菜和水果含有丰富的维生素C和矿物质。

在食物的做法上，家长也要按照孩子的体质做调整。如果孩子脾胃虚弱怕冷，就要少吃冷饮和凉菜。如果孩子消化不好，就不要给他吃油腻煎炸。如果孩子容易上火，就要吃得清淡一些。凡是有可能发生过敏的食物，或者可能引起胃肠不适的食物，都应当非常慎重。

论“救急”的办法，可以在餐前喝上一杯开胃饮料，比如用山楂麦芽陈皮泡制的茶，制作也不复杂，可以消食开胃，增加食欲。

而治本的办法，还要从减压入手，尽可能地帮孩子调整心态，切忌在饭桌上谈论高考的话题。

保证良好的睡眠

考前多自我鼓励吧！学会沟通和交流，及时宣泄不好的情绪。比如听听音乐、看看漫画等，能够让人很快变得安静。也可以想象已经高考结束，高考以后美好的生活该如何度过。这些计划可以让人得到片刻放松，抽离高压的状态。

为了保证高效的复习和良好的睡眠，晚餐吃七八成饱即可。多吃蔬菜和豆制品，肉类不宜过多，烹调不油腻，以便餐后不会昏昏欲睡，夜间不至于影响睡眠。

考前要理性，不要冲动

高考生比较常见的症状是紧张和心神不安。考前过于紧张，很容易影响睡眠，很多考生因此更加焦虑。

按说考试前及考试现场出现一些焦虑紧张感是正常现象，而且适度的焦虑可以提高注意力，激发动力，在一定程度上有益于考试。但正所谓“物极必反”，过度的焦虑肯定会带来负面效果。

提醒考生日常生活要有规律，少熬夜，更不必在“围考试期”加班加点。这个时候，也没必要非得很早上床，强迫自己多睡。青少年每天保持7个小时～8个小时的睡眠即可。睡前少接触电脑、手机等电子产品。

考试应急镇定小诀窍

一是让考生学会情绪调节技巧，通过身体拉伸动作、唱歌等技巧，及时缓解备考中紧张情绪；二是让考生学会应急镇定小诀窍，学习“考前三分钟镇静操”（1分钟深呼吸，1分钟积极想象，1分钟“鸣天鼓”），让自己迅速镇静下来。

高考期间如何预防中暑？

首先，预防中暑的关键在于补充水分。考场上考生应适当多喝水，而不是等到口渴时再喝，有条件的同学还可以带一些淡盐水，可以有效预防中暑。

其次，休息不足、疲劳的情况下也容易中暑。考生要注意休息，调整睡眠时间，适当做一些运动缓解紧张情绪，以饱满的精神状态走上考场。

除此之外，考生也要注意饮食。考前和考试期间，多补充蔬菜水果，同时注意丰富食物种类。每顿饭不易过饱也不易过少，更不能不吃。均衡营养，以健康的体魄应对炎炎暑气。

考试过程中，考生出现中暑症状时，应立即举手示意监考员，一般情况下，在监考员的陪同下，考生可临时离开考场到清凉处，补充含盐清凉饮料，如淡盐水、冷西瓜水、绿豆汤等缓解中暑症状。症状严重者则需要送至医院诊治。

高考防疫家长关键提示10条

一是做好自身健康监测。家长考前及高考期间做好自身的健康监测，如有异常，应向考生所在学校报告，并及时就医。身体不适时，尽量减少与考生直接接触。

二是准备考试物品。帮助孩子准备好口罩、手套、速干手消毒剂等个人防护和消毒用品。提醒孩子严格按照考试规定，携带准考证、身份证以及相关考试用品、防护物品。

三是保持良好卫生习惯。注意个人卫生，家庭成员不共用日常生活用品。尽量减少外出，减少聚会、聚餐等聚集性活动，避免前往人员密集和通风不良的场所。如需外出，应做好个人防护，科学佩戴口罩、保持1米社交距离、加强手卫生。

四是掌握基本防疫知识。了解新冠疫情期间高考防疫各项措施，学习传染病防控知识，知悉高考防疫要求和防控措施，熟悉掌握应急应对流程和个人防护要点。

五是注意送考安全。自觉维护考点周边秩序，遵守各考点送考区的相关制度，不进入考点警戒范围，嘱咐孩子按考点指示图或工作人员指引进入考场。将孩子送至考点顺利进校后，自行离去，不聚集、不扎堆，减少交谈，避免交叉感染。同时做好个人防护，尽量与他人保持一定距离等。

六是休息场所的选择。在考试间隔期间，有条件的考生应回家休息。如需订酒店，尽量采用预约方式，缩短到店时间，提前了解酒店要求，准备好每个人的身份证、健康码等。到店后尽量与他人保持一定距离，避免人群聚集。进入房间，对公用设备、设施如卫生间和门把手等表面可做清洁消毒，并建议自带个人用品。

七是注意饮食卫生。不吃或少吃生冷食品，食物应烧熟煮透。家庭制备食物注意关键环节卫生，保证食材新鲜，加工和存放时注意生熟分开。外购即食食品要注意食品的保质期和储存条件。在外就餐时，注意做好防护，减少就餐时间，使用公勺公筷。

八是合理搭配膳食。考试期间坚持规律饮食，家长给孩子多准备清淡、易消化食物，三餐膳食要营养均衡，早餐忌过饱，午餐要荤素搭配，晚餐以清淡为主，不宜喝浓茶和咖啡。

九是适度运动和规律作息。考前要按照高考的时间安排来调整孩子作息，根据孩子的身体素质，选择适合的运动项目和方式来稍作放松，高考期间不可运动过量。

十是引导考生心态调整。家长要关注孩子的心理状态，营造温馨、放松的家庭氛围。可以跟孩子多谈心，减轻孩子的心理压力，积极、正向鼓励孩子乐观面对、从容应对高考。（人民健康网综合自健康中国、海南日报、人民网-科普中国）

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