疫情期间，6招让你安心食用水产品

编者按：夏季是水产品大量上市的季节，各种美味的鱼、虾、蟹等可供人们选择。那么在疫情期间，如何安全食用水产品呢？

水产品的营养价值

水产品富含优质蛋白质、脂类、维生素和矿物质。蛋白质含量为15%-22%；碳水化合物的含量较低约1.5%；脂肪含量为1%-10%；含有一定数量的维生素A、维生素D、维生素E、维生素B1、维生素B2和烟酸；矿物质中以硒、锌和碘的含量较高。中国居民膳食指南建议成人每天平均摄入水产品40-75g。

尚未发现食用水产品经消化道感染的证据

中国疾控中心研究员冯录召表示，目前尚未发现通过食用食物，包括海鲜产品经消化道感染的证据。

冯录召介绍称，研究显示，新冠病毒传播感染的主要途径还是近距离呼吸道飞沫和接触传播。在相对封闭的环境内，长时间暴露于高浓度的气溶胶，也可能发生气溶胶的传播风险，没有证据证明其他途径的传播。

北京疾控中心提醒：安全食用水产品注意6个细节

选购时

到正规的超市或市场选购分装好的生鲜产品，卫生监管、日常消毒等措施更到位，更安全。购买时观察其色泽是否正常、组织状态和肌肉是否紧密有弹性，再闻气味是否正常。

清洗加工时

家庭应该准备专门清洗生食品的容器（盆），用流动的清洁水进行清洗。处理生的食物也要有专用的设备和用具，例如刀具和砧板；切完生食后，要及时清洗、消毒砧板等工具，并使用肥皂和流动水洗手至少20秒。生熟分开的目的是避免生的食物上携带的致病菌污染到直接入口的食物，引起食源性疾病。

烹调时

加工烹调应做到烧熟煮透。烧熟煮透的一般原则是开锅后，再保持10-15分钟。在食用螺蛳、贝壳、螃蟹等水产品时，尽量避免生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用的方法。

就餐时

两人及以上共同就餐时，要记得使用公筷、公勺，减少交叉感染，降低传染性疾病和食源性疾病的发生。外出就餐时如果能带上自己的餐具更好。

储存时

未加工的水产品，最好先分割成小块、单独包装，包装袋要完整无破损，在包装上注明日期，放置冰箱冷冻室保存，保持-18℃以下，不要存放过长时间。因为冷冻食品虽然可以在-18℃保存半年以上，但其风味口感都会变差，营养价值也会下降。另外，生、熟食物在冰箱中要分层存放。

再加热时

未食用完（已经烹调熟）的水产品，请放置冰箱冷藏室保存，保持0-4℃，尽早食用。再次食用前，一定要充分加热，中心温度要达到70℃以上。

做到以上这些，就可以安心享用营养又美味的水产品了。

小贴士：买菜及烹饪时遵循世卫组织食品安全五大要点

保持清洁

“饭前便后要洗手”我们从小就知道了，除此以外，在做饭前和做饭过程中也要洗手，尤其是在生熟食品交叉处理过程中或者接打电话以后。

注意保持厨房的卫生清洁，比如餐具、筷子笼、刀具和砧板，尤其是抹布，要经常清洗和消毒，切莫成为厨房的污染源。

生熟分开

这里的“生”指的是还需要进行加热处理的原材料，比如生肉、生海鲜。“熟”就是直接入口的食品。

生熟分开就是避免生的食品上携带的致病菌污染到直接入口的食品，引起食源性疾病。要特别注意加工生熟食品的用具也要分开，例如刀具、砧板等。

烧熟煮透

烧熟煮透的一般原则是开锅后，再保持10-15分钟，如果是大块肉，比如整鸡，时间还要更长一点。

在食用螺蛳、贝壳、螃蟹等水产品时，生吃、半生吃、酒泡、醋泡或盐腌后直接食用的方法是不安全的，尤其是孕妇、儿童、老人等免疫力低下人群尽量避免生食的饮食方式。

在安全的温度下保存食物

绝大多数微生物喜欢室温的环境，高于70℃，或者低于4℃就很难存活。夏季，熟食在室温下存放的时间不宜超过2个小时，让食物冷却放入冰箱内保存。

但冰箱不是保险箱，有些嗜冷菌如单增李斯特菌、小肠结肠炎耶尔森菌等可以生长，所以冰箱取出的食物要彻底加热或清洗干净后再食用。

使用安全的水和食品原料

要到正规超市或市场购买食品、购买食品要注意生产日期、保质期、储存条件等食品标签内容。

不食用超过保质期的食物，若罐装食物包装鼓起或者变形，坚决不食用。

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