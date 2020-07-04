疫情期间戴口罩，呼吸不顺畅怎么办？

编者按：疫情期间，不少市民朋友在长时间佩戴口罩后，会出现呼吸不畅的现象，该怎么应对？来试试“腹式呼吸法”吧！

重庆市急救医疗中心急诊部护士吴豪杰表示，最近不少市民反映长期佩戴口罩导致呼吸不畅，可通过腹式呼吸来缓解：“如果长期戴口罩导致呼吸不畅，可找一个人烟相对稀少的地方，进行腹式呼吸的练习，因为腹式呼吸可调整呼吸、缓解焦虑，所以一般多练几次就能有效缓解身体不适。”

腹式呼吸法应如何练习？

重庆市急救医疗中心急诊部护士董理介绍了分解动作。首先慢慢用鼻子吸气，双手或单手轻轻放在腹部，吸气时腹部放松，使手放置部位的腹部逐渐向外膨出，此时不要停止，仍然用力持续吸气直到感觉腹部凸起；然后屏住气息4秒，感受身体的紧张；接着缓缓将气呼出，手可微微向上，向内按压，使膈肌上抬，促进气体排出，呼气时要慢且长，并不要中断，直到腹部收缩凹入为止。

董理提醒，学习腹式呼吸法应循序渐进：“初练时可能不太习惯，需循序渐进的训练。第1周每天可坚持用5秒的时间吸气，用3秒在体内存气，再用5秒时间将气呼出，如此连续重复十遍；第2周每天呼与吸时间可各延长5至8秒；第3周里将呼与吸各延长8至10秒，存气的时间也可相应加长。通过长时间的锻炼，腹式呼吸可形成一种习惯，走路、坐或躺时，都可自如地进行腹式呼吸。”

腹式呼吸四大好处

第一，扩大肺活量，改善心肺功能。能使胸廓得到最大限度地扩张，使肺下部的肺泡得以伸缩，让更多的氧气进入肺部，改善心肺功能。

第二，可改善腹部脏器的功能。改善脾胃功能，有利于舒肝利胆，促进胆汁分泌。

第三，促进肠蠕动，腹式呼吸是最有效的通便药，此外对结肠癌及痔疮的预防也卓有成效。

第四，对安神益智有好处，对调节大脑的兴奋或抑郁度、养心安神都很有好处。

提示：去这些地方要坚持戴口罩

医务人员和前往医院就诊住院人员、陪同陪护探视人员，应当佩戴口罩；

有发热或患呼吸道感染疾病的患者及其接触人员居家或外出时，应当佩戴口罩；

从事公众服务（含窗口岗位）人员，商场、超市、餐饮、酒吧、KTV、美容美发、环卫、公交、地铁、出租车、网约车等行业人员，社区、机关企事业单位、公共场所等测温验证人员，应当佩戴口罩；

前往人群拥挤、通风较差的室内公共场所，乘坐地铁、公共汽车等公共交通工具，进入养老、托幼、托育、中小学校、福利等机构，应当佩戴口罩。

正确佩戴口罩只需四步：佩戴口罩前应保持手卫生。分清口罩的正、反面，保持深色面朝外（或褶皱朝下），金属条在上。先将耳挂挂于双耳，再上下拉开褶皱，使口罩覆盖口、鼻、下颌，将双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间向两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。适当调整口罩，使口罩与面部紧密贴合，直至全部遮盖口鼻处。（人民健康网综合自重庆晚报、北京青年报）

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