疫情期间，卫生间清洁消毒需注意八点

疫情期间，卫生间如何清洁消毒？近日，北京市疾控中心副主任庞星火在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍，疫情防控期间，应加强卫生间特别是公用卫生间的清洁与消毒，降低新冠病毒传播风险，主要应做好八个方面。

一是保持卫生间的通风良好。家庭卫生间每日开窗通风2～3次，每次至少30分钟；没有窗户的卫生间，应安装性能良好的排换气扇，并每天保持一定时间使用。公共卫生间要始终持续保持良好的通风状态。

二是加强卫生间的清洁卫生。要及时清理卫生间垃圾，保持卫生间的环境清洁卫生，并注意保持卫生间地面无积水。

三是加强手卫生措施。公共卫生间洗手处需配备洗手液等洁手用品；工作人员保持手卫生，随时洗手或用含醇速干手消毒剂。有肉眼可见污染物时应使用洗手液在流动水下洗手，然后消毒。

四是加强卫生间表面消毒。可用500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液，擦拭、喷洒卫生间地面或墙面进行消毒，消毒顺序由外向内，作用时间不少于30分钟。

五是加强卫生间的物体表面消毒。应以手经常接触的物体表面为主，如门把手、水龙头等，可用500mg/L的含氯消毒液、75%酒精或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。

六是加强拖布和抹布等卫生洁具消毒。应专区专用，专物专用，避免交叉感染。使用后以1000mg/L的含氯消毒液进行浸泡消毒，作用30分钟后用清水冲洗干净，晾干存放。

七是加强排泄物及分泌物等污染物的消毒。污染物可用一次性吸水材料（如纱布、抹布等）沾取5000mg/L～10000mg/L的含氯消毒液小心移除。被污染地面、墙壁及其周围可能被污染的其他表面可用1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，清水擦净。

八是加强卫生间蹲坑、坐便器等设施的消毒。有明显污染物时，需先清理污染物，之后可用500mg/L～1000mg/L的含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，坐便器需清水擦拭干净。

相关知识：

北京疾控中心提醒：做好日常清洁和消毒

1、 每日开窗通风2~3次，每次不少于30分钟，保持室内空气流通。

2、 采取湿式打扫方式，保持居室环境整洁卫生。

3、 家中使用分体式空调应定期对过滤网和表冷器进行清洗或消毒。

4、 每日及时清理生活垃圾，勿将垃圾堆放到楼道，应投放至小区垃圾桶内。

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