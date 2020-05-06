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五一归来防疫不可松 3个叮嘱为战疫加把锁

2020年05月06日08:25 来源：人民网-人民健康网

编者按：当前，境外疫情暴发增长态势仍在持续，我国外防输入压力持续加大。随着我国多地应急响应等级下调，无疑给市民生活带来更多便利。但是，响应级别调整并不意味着疫情防控有所放松。钟南山院士与中国工程院副院长、呼吸与危重症医学专家王辰均公开表示，新冠肺炎不可能铲除得一干二净，将来会像流感一样长期存在，对此我们要做好准备。经过五一的畅玩，你的防疫思想也该拧拧了。

叮嘱一：勤洗手的习惯不要忘

洗手是预防传染病最简便有效的措施之一，日常工作、生活中，人的手不断接触到被病毒、细菌污染的物品，如果不能及时正确洗手，手上的病原体可以通过手和口、眼、鼻的黏膜接触进入人体。通过洗手可以简单有效地切断这一途径，保持手的清洁卫生可以有效降低感染新型冠状病毒的风险。

洗手是减少手部细菌、病毒最直接有效的办法之一，正确洗手是关键。正确洗手是指使用流动水，肥皂或洗手液洗手，每次洗手应揉搓20秒以上，应确保手心、手指、手背、指缝、指甲缝、手腕等处均被清洗干净。不方便洗手时，可以使用含酒精的免洗洗手液进行手部清洁。

叮嘱二：这些地方还是要戴好口罩

虽然随着我国多地应急响应等级下调，4月30日，北京举行的第97次新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，6位发言人都摘了口罩，但这并不意味着所有的地方都可以不需要戴口罩。

首都医科大学附属北京胸科医院副院长、中国疾病预防控制中心结核病防治临床中心副主任李亮表示，对于传染病的普遍预防，两个措施最有效：戴口罩和保持手卫生。李亮解释说，在疫情得到完全控制之前，应该继续保持戴口罩这种习惯，尤其是在人群比较密集的地方、办公场所等，带口罩不仅是保护自己，也是对别人的保护，从而避免疫情的传播。这四种地方口罩一定不能摘掉。

一是身处人员密集的场所，例如乘坐电梯、公共交通工具，应随身带好口罩，与他人保持一米的安全距离。

二是特定场所的工作人员。例如火车站、机场、公共交通工具、养老院、福利院、监狱的工作人员应该佩戴口罩。

三是部分重点人员。包含病人、疑似病人、密切接触者、境外来的回国人员，应该佩戴口罩。

四是有职业暴露情况的工作人员，例如医护人员，从事疫情防控的警察、保安，保洁人员等，这些人群也应该在工作时佩戴口罩。

叮嘱三：勤通风的习惯不要忘

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，飞沫传播和接触传播是目前新冠肺炎的主要传播途径。但飞沫传播距离很短，不会在空气中长期飘浮。如果不在密闭空间里，通风会使飞沫在空气中形成的病毒浓度降低。建议每天至少保证有一定的时间开窗通风，是降低感染风险的有效措施。

北京市疾控中心健康教育所专家介绍，室内污染物的来源主要包括化学性污染物，比如二氧化碳、甲醛、燃烧产物等；物理性污染物，比如噪声、家用电器产生的辐射；生物性污染，比如尘螨、各种致病微生物；放射性污染物，比如建筑材料中的放射性物质“氡”。

通风是一种引入新鲜空气，以降低室内污染物浓度，并且能调节室内温度和湿度的有效手段。且自然通风还具有舒适、节能、便捷等优点，对于保持室内空气的清洁与新鲜非常重要。

此外，专家介绍，开窗通风还能够增加室内有益身体健康的空气负氧离子。空气负氧离子，是地球上维持生物健康的重要物质。它可以调节人中枢神经系统的兴奋和抑制，改善大脑皮层的功能，促进造血功能和肺的换气能力，提高人的免疫力，被誉为“空气维生素”。

而这种负离子在山林、海滨的空气中的含量最高，每立方厘米中约有2500个；农村原野中较高，每立方厘米中约有1000个；城镇较低，户外约有600个，室内只有300个；在冬季密闭的房间内，只有几十个。开窗通风，能够把对身体有益的负离子引到室内来，并送走对身体有害的过盛的正离子。

这四个点儿 记得要通风

1.早起后：早晨室内空气含氧量降低，而且整理床铺时，尘螨、皮屑等乱飞，居室急需通风换气。

2.做饭时：煎炒烹炸等烹调方式会产生大量油烟。此时应保持窗户与抽油烟机同时开启，促进室内污染物排出。烹饪结束后，要继续开窗通风10分钟以上。

3.打扫时：打扫房间时，室内的灰尘、细菌、尘螨等物质会飘浮在空中，需开窗通风，以降低室内污染物的浓度。

4.睡觉前：天气适宜时，睡前半小时开窗15分钟左右，可增加室内空气中的含氧量，有利于睡眠。

开窗最佳时段、时长 看这里

健康教育所的专家提醒您，开窗通风还在时间、时长、方法、效果等方面有四个讲究：

1.讲时间：一般在8:00-11：00及13：00-16：00，大气扩散条件较好，污染物浓度较低，开窗换气效果较好，其中以10:00和15：00左右为最佳。

2.讲时长：每次开窗通风的时间20-30分钟为宜，如果只将窗户开个小缝，通风时间需增至30-60分钟，每天开窗通风3-4次。

3.讲方法：通风方式以形成对流为佳，例如打开家中距离最远的窗户和门，让流动的空气穿过整个房间。

4.讲效果：夜间睡觉时，在确保安全的情况下，可将窗户开一小缝，以使室内氧气得到补充。（人民健康网综合自北京青年报、人民日报、人民网-科普中国、上海疾控中心微信公众号、中国健康教育中心组织专家编写的《新型冠状病毒肺炎健康教育手册》）

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(责编：李轶群、许晓华)


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