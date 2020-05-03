五一假日享美食，这些美食助力疫情防控!

编者按：“五一”对于许多人来说是很好的出行假期，可以好好地放松游玩并且享受美食。但是，由于当前境外输入仍带来零散病例，存在较大隐患和风险，朋友们切不能掉以轻心，“五一”假期畅玩的同时也要注意保护自身健康，减少感染风险。今天，我们推荐一些美食，让大家在假期享受美味的同时又能增强免疫力！

疫情期间，注意合理膳食

合理膳食，可以根据个人特点，饮食要荤素搭配，谷豆混吃，蛋奶兼并，果蔬充足，少吃肥肉、烟熏和腌制肉制品，少吃高盐和油炸食品。足量饮水，促进机体的新陈代谢，增强机体的免疫力和抵抗力，减少基础疾病。

中国疾控中心研究员赵文华表示，获得人体健康必需营养素，它可提高人体免疫力，抵抗新冠肺炎。必需营养素包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、矿物质、维生素和水，保证营养能够使人体免疫细胞处于最佳状态。如果营养跟不上，不仅容易被感染，而且感染后不易恢复。营养素对健康而言，是预防疾病、治疗康复的重要手段，对新冠肺炎的预防、治疗和康复来说更是如此。

中国保健协会发布的《关于防控新型冠状病毒肺炎的保健建议》也显示，坚持每日食用富含核酸、蛋白质类食物，如大豆类、瘦肉类、鱼虾、鸡蛋、新鲜深色果蔬；保证充足开水、牛奶和淡茶水饮用，多次少量，促进代谢；以谷薯类和适当杂粮为主食，保证身体热量、膳食纤维和维生素；这些都能促进个人免疫力提升，助力疫情防控。

食谱推荐：

太子参三花茶

材料：太子参10克，金银花10克，木棉花10克，鸡蛋花10克，神曲3克，山楂10克。

烹调方法：加水3碗，水开后煎煮20分钟（可加少许白砂糖一起煮），静置10分钟后，去渣取汁。

用法：1岁以下儿童，每次30毫升，每天2次；1岁~3岁儿童，每次50毫升，每天2次；3岁~6岁儿童，每次100毫升每天2次；7岁~14岁，每次150毫升，每天2次，连服三天。

功效：健脾化湿，清热消滞。太子参健脾益气而不温燥，补益肺脾；木棉花、鸡蛋花为岭南道地药材，清热祛湿不伤正气；金银花清热解毒，山楂、神曲消食导滞助脾胃运化，防痰湿内生。这道茶口感良好，适合儿童防疫期间服用。

虫草花太子参煲鸡

材料：虫草花50g、干冬菇5朵、太子参20g、白术15g、淮山10g、陈皮1角、光鸡半只、杞子和姜适量（4人量）。

烹调方法：虫草花、干冬菇洗去沙尘，温水浸泡发开。太子参、白术、淮山、杞子、陈皮冲洗。鸡去皮斩件，飞水。所有材料放入汤煲内，加水2升，武火煮沸后改文火，煲约1小时，食盐调味即可。

功效：益气健脾、增强免疫力。

推荐理由：一般人群及儿童都可以使用

点评：强壮体魄是对抗疾病的后盾，这里介绍一款提高免疫力的汤水。菌类所含的多糖，具有调节免疫力和抗疲劳等功效，如汤中用到的虫草花的虫草多糖、冬菇所含的香菇多糖。汤里还添加了益气健脾生津的太子参、白术、山药，调节后天之本脾胃之功能。肉类选择性温的鸡肉。本汤平性稍温，一般人群及儿童都可以食用，高尿酸血症及痛风者慎用。

芦笋百合炒带子

材料：芦笋250克，鲜百合、马蹄各2只，鲜带子肉8只，大蒜2瓣，适量调味品。

做法：将芦笋洗净斜刀切小段；马蹄削皮，洗净、切片；将两种食材放入锅内水煮至八成熟后捞起；带子肉洗净切成两半；大蒜切片；在热锅内加入花生油、大蒜片、带子肉炒至八成熟再加入芦笋、马蹄翻炒至熟，适当调味即可。

特点：健脾开胃、清热利湿、滋阴润肺、清心安神。

香椿炒鸡蛋

材料：香椿芽150克，鸡蛋4只，适量调味品。

做法：先将香椿芽洗净，放进沸水中稍焯，取出沥干水分，剁碎，与鸡蛋液、少许精盐拌匀，花生油起锅快炒至熟即可。

特点：健脾化湿，解毒杀虫，滋阴降火、养血润燥。

韭菜炒河虾

材料：韭菜500克，鲜河虾300克（若用干品则100~150克，先泡好）。

做法：韭菜洗净，切段；花生油起锅，将河虾爆炒1分钟，加入韭菜炒熟，调味即可。

特点：补肾壮阳，健胃补气，散瘀解毒，不过体质燥热、阴虚火旺者要少食慎食。

金菇木耳蒸土鸡

材料：黄雌鸡1只（约1250克），金针菜100克，香菇8只，黑木耳100克，红枣3枚，生姜、香葱、调味品适量。

做法：鸡宰杀去羽毛及内脏，洗净、斩小块，用少许淀粉、花生油、酱油拌匀；金针菜、黑木耳、香菇分别用温水泡开，去除硬梗，洗净；红枣劈开，去核，切碎；生姜洗净，切片；香葱洗净，切段；将所有备好食材置于蒸盘内，隔水蒸熟，精盐调味即可。

特点：健脾益肺，补气益血。



（人民健康网综合自健康中国微信公众号、科技日报、广州日报）