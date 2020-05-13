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中国疾控中心专家：通风条件好的地方没有必要戴口罩

2020年05月13日16:30 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月13日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，随着天气越来越热，大家对戴口罩的问题一直很关心。戴口罩可遵循一项原则：通风条件好的地方没有必要戴口罩。只要通风好应该说就是安全的。

吴尊友提出，对于不是经常外出出差到其他不熟悉地方，生活环境相对固定环境，又是低风险地区，以下情况基本上都不用戴口罩。这些情况包括：户外宽敞的地方，比如操场、公园、人员稀少的街道；在家里；在低风险区的工作场所，像办公室、工地、工厂这些地方；户外运动时；大家特别关心的中小学，在低风险地区的学校环境中也没有必要戴口罩。

吴尊友强调，特别需要注意要戴口罩的情况包括：空气流通不好、密闭的地方，如飞机、高铁、地铁、公交车等封闭的交通工具；如电梯这类通风条件不太好的封闭的公共场所。特别要注意的还有医院，到医院就诊或陪同亲友看病，在医院环境中一定要戴口罩。超市收银、银行柜台等公共服务窗口都要戴口罩。

吴尊友表示，对于戴口罩问题，大家不要过于纠结，掌握一个主要原则就是通风好，风险就小。密闭的地方要特别注意，其他地方要根据情况确定。

(责编：欧阳易佳、孙博洋)


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