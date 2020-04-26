五一出游如何战疫？疾控专家为你划重点

编者按：五一将近，猫了许久的人们已经再也宅不住了，许多人的出游计划已经拟好，但也有些人即担心又怕误了这难得的春光，那五一能出游吗？需要注意啥？看看专家怎么说。

五一出游安全吗？

中国疾控中心研究员冯录召在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，对于大部分近期没有病例报告的地区，“五一”假期出门旅行是比较安全的，但是目前每日仍有新增境外输入病例或本土病例，我们要保持警惕，要意识到感染新冠肺炎的风险。

三类人不宜出行

冯录召表示，老年人、慢性病患者、孕妇这些高危人群不建议出行旅游。

随着年龄的增长，老年人诸多免疫功能都会有所降低，不少老人还有着多病共存一身的现象，如慢性阻塞性肺疾病（COPD）、糖尿病、心血管疾病等。这些老人成为新型冠状病毒易感者、甚至出现危重症病例。

中南大学湘雅医院国家老年疾病临床医学研究中心专家王丽静表示，新型冠状病毒肺炎以发热为主要表现，可合并轻度干咳、乏力、呼吸不顺畅、腹泻等症状，流涕、咳痰等其他症状较为少见。但是很多老年人起病时，可能并不伴有发热症状，可能表现为乏力、胸闷或消化道症状等临床症状。也就是说，老年患者临床表现更不典型，个别患者甚至可能以谵妄、意识障碍等症状为首发或早发症状，让人防不胜防。

北京大学第一医院妇产科主任、中华医学会妇产科学分会副主委兼产科学组组长杨慧霞表示，目前孕产妇确诊感染新冠肺炎的病例很少。孕产妇一旦被诊断为疑似，要积极配合医生进行相关检查，胸部CT检查放射线暴露剂量不足以导致胎儿畸形。

目前尚无足够数据确定孕妇新冠肺炎感染对胎儿的影响。以往孕妇罹患病毒性肺炎的资料显示，早产、胎儿生长受限及围产儿病死率增加。与没有肺炎的孕妇相比，患有肺炎的孕妇发生低出生体重儿、早产、胎儿生长受限等的风险均增加。

孕产妇在妊娠期间应始终保持良好的个人卫生习惯，有发热、咳嗽等不适应及时就诊，就医时应将自己的流行病学史如实地告知医务人员。有条件收治感染孕产妇的医院，建议设立专用的负压隔离手术室和新生儿隔离病房。

出游如何保护自身安全？

冯录召提醒有出行打算的朋友，要从三方面注意预防。一是出行前做好准备，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或景点高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。如果准备跨地区出游，应选择近期没有病例报告的地区，并且要提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂物品，以便在路上使用。

二是途中要做好防护。如乘坐飞机或火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，要做好手卫生，并且妥善保存票据以备查询。

三是旅行期间要做好防护。在游玩过程中在景区有序排队，保持人际距离，当然要保持良好的卫生习惯，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。出去住宿时，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应到就近医疗机构就诊。

冯录召还提醒大家，在饮食方面也要注意。乘坐交通工具时，应尽量减少饮食次数；在景区内建议首选外带的食品；如果在餐厅用餐，建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。

五一聚餐行不行？

针对目前疫情防控期，消费者是否可以去餐厅堂食？冯录召表示，当前，仍不推荐大规模聚餐，也不建议携带没有自理能力的婴幼儿进行堂食。

“建议普通就餐选择卫生条件好的餐厅，就餐前做好预约，做到错峰用餐避免拥挤。”冯录召说，近距离接触和聚集存在感染风险，进入餐厅前要配合工作人员做好体温测量、登记，如有发热症状不应进入餐厅。

冯录召表示，在餐厅期间，需尽量减少接触公共设施，做好手卫生，饭前、入厕后洗手，用餐过程中尽量与他人保持人际距离，注意咳嗽礼仪。多人共同用餐时，推荐使用公筷和公勺，减少接触传播机会，降低感染风险。

冯录召表示，不推荐大规模聚餐，建议普通就餐选择卫生条件好的餐厅，就餐前做好预约，错峰用餐避免拥挤。

提醒：防病毒戴口罩、勤洗手是对自己最好的保护

中国科学院微生物研究所研究员施一在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，新冠病毒是一种全新的病毒，普通人的免疫系统没有对新冠病毒的免疫保护记忆。通常情况下，病毒感染人体后，人体免疫系统才会产生响应，继而产生保护性抗体和细胞免疫记忆。

施一表示，在疫苗没有研发成功和上市之前，针对新冠病毒疫情，目前仍旧以公共卫生防控措施为主，主要是控制传染源、切断传播途径、保护易感人群。公众应戴好口罩、勤洗手。对于已经感染的患者，做好“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，及时给予临床治疗措施，可以有效对抗新冠病毒感染。

近期，多地高校陆续公布开学时间。冯录召建议，大学生要严格遵守学校的安排进行返校，返校途中如果长途旅行，应该随身携带口罩、手消毒剂这些物品，在乘坐公共交通工具时全程佩戴口罩，旅途中要做好健康监测，到校后应根据安排进行登记和健康管理。开学之后上课，学生在进入教室之前，应该主动测量体温并且佩戴口罩，座位之间保持一米以上的安全距离，在教室停留期间也要避免扎堆，宿舍内保持一个良好的卫生习惯，避免近距离接触。各宿舍之间不鼓励互相串门。就餐时，建议学生自备餐具，避免混用，保持一定距离，或间隔错位就餐、分时段就餐，学校也应该避免外卖入校。

（人民健康网综合自原创、人民日报、北京日报）

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