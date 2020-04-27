北京高三今返校 健康防护"一日攻略"来啦!

编者按：随着疫情防控逐渐向好，北京市高三年级今日返校开学，如何做好预防工作？上课和室外活动需要戴口罩吗？孩子们在学校该如何防护？今天，我们就来看看开学“一日攻略”！

学生早餐应该怎么吃？

近日，张文宏医生在一次发布会上建议家长给孩子准备鸡蛋、牛奶等高蛋白的早餐，还强调了“不许吃粥”。中国食品辟谣联盟专家团成员、食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋说：“张文宏说不许吃粥，其实说的是我们传统早餐习惯——喝白粥，加咸菜，再来点馒头、油饼、油条，或者干脆就只吃一大碗白粥。这种不健康的模式才是‘不许’的，而不是简单的不许吃白粥。”

对于孩子来说，他们正处长生长发育的关键时期，身体对优质蛋白质的需求更高。如果还是按照中国传统的饮食习惯，早餐就喝碗白粥，吃点咸菜，那显然是不健康的。长期这样吃，只会耽误孩子身体的健康成长发育。阮光锋称，从健康角度考虑，至少要保证孩子每天的早餐中有蛋类、奶类等优质蛋白质，一杯奶、一个鸡蛋是比较健康而且容易操作的选择。

早餐应该保证三个要素的摄入。这三个要素是：碳水化合物、蛋白质、蔬菜。

1.碳水化合物，主要是粮谷类。作为主食，他们是热量的主要来源。其中薯类食物如红薯、土豆、麻山药等也被列入主食之列。早上可以吃粥、面条或者馒头花卷等。主食一定要有，并且要保证一定的量。

2.适合早餐的主要蛋白质的来源是鸡蛋、牛奶和豆制品。牛奶是高蛋白食物的代表，建议热饮。

3.蔬菜可以补充膳食纤维和维生素等。可以按照自己的喜好选择蔬菜种类，烹调方式建议炝、拌、清炒等。

孩子如何佩戴口罩？

目前市面上口罩型号比较多，家长要按照孩子的年龄和脸型选择合适口罩。一次性外科口罩就足以满足日常所需。孩子不建议佩戴N95口罩，因为N95口罩会导致孩子佩戴时感觉憋气，甚至不由自主把口罩扯掉。应在孩子书包里多准备几个备用口罩，每4小时让孩子更换一个新口罩。

往返学校途中如何防护？

如果家里离学校不远，尽量选择步行，遇到人多的地方千万不要去凑热闹。尽量不选择公共交通工具，如果必须乘坐公交车、地铁等公共交通，需要全程佩戴好口罩，且双手尽量不要触碰公共物品，双手不要触碰脸部，同时随身携带一个免洗手消毒液，如果双手触碰到了公共物品，可以随时进行手部消毒。

进学校前如何防护？

进校门时学生之间应保持1米以上距离，家长接送孩子时也要避免扎堆聚集。

进学校测量体温时要注意，遇到孩子体温偏高（比如37.5度）也不要贸然判断就是发烧，因为刚吃完饭或运动后体温都会有所升高，建议让孩子在旁边休息3~5分钟后再测量一次，并详细询问其有无咳嗽、头痛、呕吐腹泻等症状。如果存在异常，建议联系家长及医院及时诊治。

上课时如何防护？

在教室里全程佩戴口罩，窗户保持打开通风，孩子擦拭口鼻的纸巾下课后丢入有盖的垃圾桶内。

下课及在室外上体育课时如何防护？

在户外、运动场，人员没有那么多，且人和人间隔较大的情况下，可以不戴口罩。注意避免孩子聚集、打闹。

在学校吃饭时如何防护？

建议学校安排学生错时就餐，每个学生之间保证一个空座位的间隔。餐前用肥皂或洗手液洗净双手，直到开始就餐前最后一刻才摘下口罩，吃饭时不要相互交谈。进餐结束后更换一个新的口罩佩戴，旧口罩丢弃到专门的口罩垃圾桶内。

学校老师、学生如果出现发烧、咳嗽等症状时如何处理？

学生如果在学校出现发烧、咳嗽、咽痛、头痛、呕吐、腹泻等症状，应及时向校医反馈并单独隔离起来，同时通知家长带孩子去医院就诊。如果学生在家出现上述症状，家长应及时向学校反映实情，排除新冠病毒感染且病情痊愈后可继续上学。如果学校员工或学生中如出现新冠肺炎病例，应当立即向所处辖区疾控中心报告，并配合做好密切接触者的隔离观察工作。

放学回家后如何清洁消毒？

回家后用肥皂（洗手液）和流水按照“七步洗手法”清洗双手。

取下口罩，放置通风良好处。如需更换，按生活垃圾分类处理。

对文具、钥匙、公交卡等频繁触摸的物品可用75%的酒精擦拭。（人民健康网综合自中国妇女报、北京市疾病预防控制中心、新华网）

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