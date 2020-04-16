大专院校开学防控方案发布 学生返校后如何做好安全防护

为科学指导大专院校有效落实疫情防控措施，有序推进复学复课，针对高校学生学习生活环境状况、学生构成等不同特点，国家卫生健康委办公厅和教育部办公厅组织制定了《大专院校新冠肺炎疫情防控技术方案》。其中，《方案》中对学生在返校前、返校过程中、返校后需要落实的防控措施提出了要求。

开学前：做好健康监测、不得提前返校

1.每日做好自我健康监测和行踪报告，并如实上报学校，确保开学前身体状况良好。

2.在学校正式确定和通知返校时间前，遵守有关规定，不得提前返校。

3.返校前安心居家，做好在线学习，学习和掌握个人防护知识，并做好返校前物资准备。

返校途中：全程佩戴口罩、做好自我防护

1.返校前确保身体状况良好，准备口罩等个人防护用品，有条件时可随身携带速干手消毒剂。

2.乘坐火车、飞机等公共交通工具时，需全程佩戴口罩，安检时短暂取下口罩，面部识别结束后立即戴上口罩，尽快通过安检通道。

3.做好手卫生，尽量避免直接触摸门把手、电梯按钮等公共设施，接触后及时洗手或用速干手消毒剂揉搓双手。注意个人卫生，避免用手接触口眼鼻，注意咳嗽礼仪。

4.尽量选择楼梯步行或扶梯，并与他人保持1米以上距离，避免与他人正面相对；若乘坐厢式电梯，与同乘者尽量保持距离，分散乘梯，避免同梯人过多。

开学后：做好健康监测、疫情期间不得出校

1.学生到校时，应当按学校相关规定有序报到，入校前接受体温检测，合格后方可入校；无特殊情况，尽量避免家长进入校区。

2.在校期间，自觉按照学校规定进行健康监测，每天保持适量运动，选择人员较为稀疏的空旷开放空间进行室外运动。

3.学生在疫情防控期间不得出校，避免到人群聚集尤其是空气流动性差的场所。如必须出校，须严格履行请假程序，规划出行路线和出行方式。外出时，做好个人防护和手卫生，去人口较为密集的公共场所，乘坐公共交通工具、厢式电梯等必须正确佩戴口罩。

4.做好手卫生措施。餐前、便前便后、接触垃圾、外出归来、使用体育器材、学校电脑等公用物品后、接触动物后、触摸眼睛等“易感”部位之前、接触污染物品之后，均要洗手。洗手时应当采用洗手液或肥皂，在流动水下按照正确洗手法彻底洗净双手，也可使用速干手消毒剂揉搓双手。

5.宿舍定期清洁，并做好个人卫生。被褥及个人衣物要定期晾晒、定期洗涤。如需消毒处理，可煮沸消毒30分钟，或先用有效氯500mg/L的含氯消毒液浸泡30分钟后，再常规清洗。

出现疑似感染症状怎么办？

1.教职员工或学生如出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状，应当立即上报学校负责人，并及时按规定去定点医院就医。尽量避免乘坐公交、地铁等公共交通工具，前往医院路上和医院内应当全程佩戴口罩。

2.教职员工或学生中如出现新冠肺炎疑似病例，应当立即向辖区疾病预防控制部门报告，并配合相关部门做好密切接触者的管理。

3.对共同生活、学习的一般接触者进行风险告知，如出现发热、干咳等呼吸道症状以及腹泻、结膜充血等症状时要及时就医。

4.专人负责与接受隔离的教职员工或学生的家长进行联系，掌握其健康状况。

境外师生返校有哪些要求？

1.境外师生未接到学校通知一律不返校，新生不报到。

2.境外师生返校前确保身体状况良好，返校途中做好个人防护和健康监测。

3.入境后严格执行当地规定，进行隔离医学观察，每日健康监测并填报健康卡，解除隔离后且身体健康方可返校学习和工作。

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各大院校为学生返校做了哪些准备？

深圳技术大学：4月10日，深圳技术大学发布2020年春季学生返校的通知，要求学生5月16、17日返校报到，5月18日上课。为保障学生返校后的正常学习生活，深技大校园内各建筑入口均设有深技大针对疫情自主研发的红外热像测温仪，采取非接触式测温，充分满足校园测温需求。入口均设置了应急隔离区，发现温度异常人员时将引导至隔离区域进行二次测温。学生返校过程中，校医院医护人员将前往学生宿舍等区域协助做好测温、隔离等防疫工作。

学校为每位学子定制了专属健康包，其中包括两瓶免洗抑菌洁手液、首批30只口罩、出入校园凭证等。此外，学校在北区学生宿舍设置了脚踏式电梯按键，将电梯按钮与脚踏开关相连接，来往人员无需用手触碰电梯按钮。

食堂就餐方面，深技大采取定点分时错峰供餐制，引导师生排队候餐时保持1米以上距离。计划配置几款固定套餐在窗口供应，并设置盒饭售卖区，师生可即取即走，以多种方式减少排队选餐时间及用餐区人员聚集。食堂就餐区现已设置间隔标识，保证就餐距离，并配置了洗手液和消毒酒精等物品。开学后，学生食堂实行单向出入，严格划分出入路线，由北侧门进入、送餐具回收后从南侧门离开，减少人员往返交叉。

课堂教学方面，深技大负责人表示，学校公共教学楼层高6米，通风条件良好，开学后将全面启用大型教室，降低上课学生密度，充分保证座位间距，使师生上课时保持安全距离。在坚持小班教学的基础上，学校将合理调整课程安排，适当拆分班级，减少每门课程上课人数。

南京理工大学：全校学生自4月19日起分批分期错峰返校报到，返校时间和要求由各教学科研机构通知到每位学生，所有学生均必须按照通知的时间返校，未接到通知一律不返校。返校途中，学生应做好个人防护，尽量避免搭乘公共交通工具，全程佩戴口罩，避免与他人近距离接触或交谈，减少接触公共物品和部位，妥善保存旅行票据信息。

全校教职工自4月13日起恢复正常上班，进校工作条件和相关安排由各单位通知到每位教职工，在疫情防控重点地区或境外的教职工暂不做返校要求。教职工应每日如实上报个人健康状况等有关信息，上下班途中做好个人防护，不参加聚集性活动，保持个人卫生与健康。

江苏科技大学：江苏科技大学将于2020年4月20日起安排学生分期分批错峰返校。请全体同学严格按照通知时间返校，未接到通知一律不返校。

因特殊原因无法按要求当日返校的同学，请提前与辅导员联系，履行好相关报批、请假手续。

返程途中，请同学做好个人防护，全程佩戴口罩，避免与他人近距离接触和交谈；如果出现发热、乏力、干咳、呼吸困难等症状，请立即与辅导员取得联系，视病情及时就医。

徐州工程学院：为提高师生应对疫情的应急处置能力，保障春学期开学后师生安全有序返校，4月9日，徐州工程学院举行了2020年春学期学生开学返校演练。演练以现场情景模拟的方式进行，对学生返校接站、进入校园、进入宿舍楼、集中上课、错峰就餐、公共场所消毒、发热处置、应急预案启动等环节进行了现场模拟，并针对可能出现的异常情况进行实战演练。

（资料来源：国家卫生健康委、深圳新闻网、南京理工大学官网、江苏科技大学官网、徐州工程学院官网）

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