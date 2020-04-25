五一假期出游是否有风险？疾控专家解答来了

五一假期马上就到了，很多人都在犹豫：能不能出游？出游是否有风险？在4月23日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员冯录召表示，五一将至，对于大部分近期没有病例报告的地区，出去旅行还比较安全，但是目前每日仍有新增境外输入病例或本土病例，我们要保持警惕，要意识到感染新冠肺炎的风险。对一些老年人、慢性病患者和孕妇等高危人群不建议出行旅游。

如果有出行的打算，需要注意什么？冯录召提醒，要从三方面注意预防。一是出行前做好准备，建议就近错峰出游，尽量避开热门景点或景点高峰时段，避免在密闭空间内开展一些娱乐项目。如果准备跨地区出游，应选择近期没有病例报告的地区，并且要提前联系景区，了解当地防控政策，按要求做好准备，也需要准备一些必要的口罩、手消毒剂物品，以便在路上使用。

二是途中要做好防护。如乘坐飞机或火车等公共交通工具，要遵守秩序和乘务人员的管理要求，全程佩戴口罩，要做好手卫生，并且妥善保存票据以备查询。

三是旅行期间要做好防护。在游玩过程中在景区有序排队，保持人际距离，当然要保持良好的卫生习惯，注意咳嗽礼仪，随时做好手卫生。出去住宿时，应选择卫生条件良好的宾馆，入住后要开窗通风，旅途中出现发热、干咳、乏力等症状应到就近医疗机构就诊。

冯录召特别提醒，在饮食方面也要注意。乘坐交通工具时，应尽量减少饮食次数；在景区内建议首选外带的食品；如果在餐厅用餐，建议间隔落座或同侧用餐，与其他人保持一米以上的距离。

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1、排队时

排队时，要佩戴口罩，减少语言交流，与相邻顾客保持一定的安全距离。

排队时打喷嚏的话，用纸巾遮住口鼻，或者采用肘部遮挡等。

2、取餐时

取餐时，应避免用手直接触碰频繁接触的物品表面。

在付款的时候尽量选择二维码等非直接接触的电子支付方式，减少使用现金结算。

3、就餐前

就餐前，选择表面清洁的桌椅且靠近门窗等通风较好的位置就坐，但要注意避免发生聚集。

要注意手卫生，可以用洗手液在流水状态下洗手或者是用手消毒液揉搓双手。

4、用餐时

用餐过程中，摘下口罩时要注意保持口罩内侧的清洁，避免污染。

避免面对面就坐，可以选择同向而坐，且相隔一米以上。

尽量缩短就餐时间，减少同行人员的交流。如果餐厅就餐人员较多，应选择打包带走的方式。

5、就餐后

就餐结束后，应立刻离开餐厅，减少在餐厅的逗留时间。

外出归家后，如何做好清洁消毒?

1.做好手消毒

在流动水下，淋湿双手取适量洗手液（肥皂），均匀涂抹至整个手掌、手背、手指和指缝。认真揉搓双手至少15秒，注意清洗双手所有皮肤，包括指背、指尖和指缝。在流动水下彻底冲净双手，擦干，取适量护手液护肤。注意擦干宜使用纸巾。

2.外套衣服

回家以后外套直接挂在门口，把外面穿的衣服和家里穿的衣服分开。

如果感觉到外套可能被污染，比如接触了一些有可疑症状的人，这种情况下需要对外套进行消毒处理。尽量选用物理消毒，如果物理消毒不行才选用化学消毒。比如衣服只要耐高温，就可以选用56摄氏度30分钟这种方式消毒。如果有烘干机，也可以把温度调到80度以上，烘干20分钟也可以达到消毒作用。

如果衣服面料不耐高温，也可以采用化学消毒剂来浸泡消毒，这几类消毒剂比较常用，一是酚类消毒剂，二是季铵盐类消毒剂，三是以84消毒液为代表的含氯消毒剂，这三类消毒剂做衣物的消毒都可以，一定要按照说明书的剂量来进行操作。

3.手机

建议外出回到家后可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，沾取适量75%的酒精或者使用对电子产品没有损害的消毒产品，包括用消毒纸巾擦拭手机表面，并做好手卫生。如果外出期间没有使用手机，就没有必要对手机表面进行消毒。

4.手提包

手提包可在回家后用75%的酒精进行擦拭，然后悬挂晾干。（人民健康网综合自原创、中国健康教育中心）

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