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《“五一”假期防疫不放松》之六：

五一外出归家后，如何做好清洁消毒

2020年05月05日07:53 来源：人民网-人民健康网

编者按：

“五一”对于许多人来说是很好的出行假期,可以好好地放松游玩并且享受美食。但是，由于当前境外输入仍带来零散病例，存在较大隐患和风险，朋友们切不能掉以轻心，“五一”假期畅玩的同时也要注意保护自身健康，减少感染风险。

      外套衣服

中国疾控中心研究员张流波：日常的外套，回家以后直接挂在门口，把外面穿的衣服和家里穿的衣服分开就行，没有必要每天回去都对外套进行消毒处理。

如果感觉到外套可能被污染，比如接触了一些有可疑症状的人，这种情况下需要对外套进行消毒处理。尽量选用物理消毒，如果物理消毒不行才选用化学消毒。比如衣服只要耐高温，就可以选用56摄氏度30分钟这种方式消毒。如果有烘干机，也可以把温度调到80度以上，烘干20分钟也可以达到消毒作用。

如果衣服面料不耐高温，也可以采用化学消毒剂来浸泡消毒，这几类消毒剂比较常用，一是酚类消毒剂，二是季铵盐类消毒剂，三是以84消毒液为代表的含氯消毒剂，这三类消毒剂做衣物的消毒都可以，一定要按照说明书的剂量来进行操作。

这三种消毒剂也各有缺点，使用时要注意。酚类消毒剂有时候会让化纤材料着色，可能让它变色。84消毒剂等含氯消毒剂可能会对衣物有褪色作用，会漂白。季铵盐类消毒剂，如果跟洗衣粉、肥皂这些阴离子表面活性剂一起用，两边都会失效，既不能消毒又不能清洗。因此，要根据实际情况来选择消毒剂。

手机

中国疾控中心研究员冯录召：手机是人们高频接触的一个物品，确实要加强它的清洁和消毒。建议每次外出回到家后可以关闭手机电源，等手机彻底冷却之后，沾取适量75%的酒精或者使用对电子产品没有损害的消毒产品，包括用消毒纸巾擦拭手机表面，并做好手卫生。如果外出期间没有使用手机，就没有必要对手机表面进行消毒。

钥匙

南昌市疾控中心主管医师王黎：钥匙可谓是人类最亲密的“伴侣”，它与我们每个人的生活都密切相关，但它也是各类病毒、细菌生存繁衍的“风水宝地”。钥匙可以用药皂在洗手时一同清洗，或与其他需要消毒的物品一道放入500mg/L的含氯消毒剂中浸泡30分钟左右，然后用清水冲洗干净。

手提包

南昌市疾控中心主管医师王黎：手提包可在回家后用75%的酒精进行擦拭，然后悬挂晾干。

相关知识：居家使用化学消毒产品 这些事项要注意

在家使用化学消毒产品时应注意化学消毒剂的漂白性、腐蚀性等。做好个人防护，如戴橡胶手套等防渗透手套。化学消毒剂要妥善保存，密闭瓶盖，放置在阴凉通风及儿童不易接触的位置。

以下是几类常见家用化学消毒产品使用方法：

75％酒精：直接使用，擦拭或浸泡小件物品，擦拭物体表面、皮肤和手等。要注意远离火源。

含氢消毒剂：建议根据产品标签说明书进行使用，常用的居家消毒浓度为250mg／L-500mg／L。可用于白色棉织物、耐腐蚀物品及物体表面的擦拭消毒，或者小件物品的浸泡消毒，如浸泡餐饮具，30分钟。

免洗手消毒剂：在手部没有可见污染时，可直接涂抹、揉搓使用，如果手部有污染时，可在洗净双手后使用，取适量手消毒剂（一般挤压或者按压手消毒剂瓶一次，挤出的手消毒剂不少于1mL），进行充分揉搓，1分钟后即可达到消毒作用。

（人民健康网综合自原创、中国健康教育中心《新冠肺炎健康教育手册》、南昌市疾控中心）

(责编：杨迪、许晓华)


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