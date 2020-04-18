柳絮会携带新冠病毒？这些新冠谣言别信！

编者按：春暖花开，漫天飞舞的柳絮会携带新冠病毒，导致跨区域性传播？超市内的蔬菜、水果和肉类很容易传播新冠病毒……新冠肺炎疫情暴发以来，与防疫相伴左右的还有各种关于新冠肺炎的科学传言，这些是真的吗？今天，我们来一起看看真相吧！

流言1：春暖花开，漫天飞舞的柳絮会携带新冠病毒，导致跨区域性传播？

真相：在正常情况下，柳絮携带新冠病毒并导致感染新冠肺炎的几率极低，基本上可以忽略不计。柳絮能传播新冠病毒，必须满足以下条件：1.较大数量的病毒颗粒附着于柳絮上；2.这些病毒必须具有较强感染活性。

新冠病毒浓度最高的地方，一般是集中收治大量新冠肺炎患者的医院，或者集中存放患者或病毒污染的医疗垃圾区域。根据新冠病毒感染防控指南的要求，患者会尽量被安排在负压病区或病房内（污染空气不能逃逸到环境中的区域），被污染的区域会定期消毒，病区的污染空气需要经过处理后才能排放，医疗垃圾也需要集中进行无害化处理。因此，很难出现大量病毒附着在几米甚至十几米高的柳絮上的情况。

如果在极低几率下部分病毒逃逸到环境中，而又碰巧遇到了一棵大柳树，或者某位患者不小心冲着这棵大柳树的满树飞絮咳嗽了半个小时，导致部分病毒附着在柳絮上，也很可能会被自然通风迅速吹走稀释掉，这就进一步降低了病毒附着于柳絮上的几率。万一还有一些顽强病毒紧紧依附于柳絮不肯离开，只要经过几个小时到1天，病毒也就不具备感染活性和能力了。因此，不必担心新冠病毒通过柳絮传播疫情，反而更应注意柳絮引发的过敏和火灾问题。

流言2：新冠病毒会在咽喉滞留4天，喝盐水、温水或醋可以消灭病毒？

真相：新冠病毒经呼吸道进入人体，主要侵害部位是肺部。目前没有研究证据表明，病毒会在咽喉部位停留4日才进入肺部。新冠病毒感染的肺炎，以发热、乏力、干咳为主要表现，少数患者伴有鼻塞、流涕、腹泻等症状，“喉咙疼痛”未必是感染新冠病毒特有症状。而且，盐水、醋和清水对病毒本身并没有杀灭作用。目前对新冠病毒有效的消毒方式只有医用75%酒精、紫外线以及含氯消毒剂等，这些消毒剂均属体外消毒用品，其消毒机制与体内消毒并不相同。

流言3：超市内的蔬菜、水果和肉类被挑来拣去，很容易传播新冠病毒？

真相：目前没有研究证明，病毒能够在瓜果蔬菜肉类等食品上存活，也没有因为食用了被“污染”的蔬菜瓜果而感染新冠肺炎的案例。世界卫生组织2月21日发布的一份文件指出，根据SARS和MERS（中东呼吸综合征）的研究经验，冠状病毒并不通过食物传播。新冠病毒主要传播途径依然是飞沫和接触传播，无须过度恐慌。

新冠病毒对热敏感，在56度的环境下30分钟就能灭活，而沸水或炒菜温度往往达到了100度甚至更高，病毒立刻就被杀死了。按照中国人的饮食习惯，高温烹饪正是消灭病毒的最佳“利器”。水果的卫生问题也不必担心，因为不少水果如橘子、香蕉等，本身都有表皮，能够隔绝病毒的入侵。如苹果、鸭梨等无表皮水果，在食用前最好削去果皮，用清水洗干净后再食用。在疫情防控时期，应多吃热食、熟食，多选择富含纤维素、维生素的新鲜蔬菜和容易烧熟煮透的肉类等食材。减少或不食用寿司、生鱼片、白切鸡等生冷食物，也要注意不购买来源不明的食品和禽肉制品。

流言4：抗生素能预防和治疗新冠病毒感染？

真相：抗生素对病毒无效，只对细菌有效。新冠病毒是一种病毒，因此不应将抗生素用作预防或治疗手段。然而，如果患者因新冠病毒而住院，可能会接受抗生素治疗，因为有可能同时感染细菌。

流言5：吃大蒜能预防感染新冠病毒？

真相：大蒜是一种健康食品，可能有一些抗菌特性。但从目前疫情来看，没有证据表明食用大蒜可以保护人们免受新冠病毒感染。

流言6：定期用生理盐水清洗鼻子有助预防感染新冠病毒？

真相：没有证据表明定期用生理盐水冲洗鼻子可以防止感染新冠病毒。有限证据表明，定期用生理盐水清洗鼻子可以帮助人们更快地从普通感冒中恢复。然而，定期清洗鼻子并不能预防呼吸道感染。

流言7：肺炎疫苗能预防感染新冠病毒？

真相：新冠病毒是一种新的、不同的病毒，需要有专门疫苗。在世卫组织支持下，研究人员正在努力开发新冠病毒疫苗。肺炎球菌疫苗等不能预防新冠病毒，但强烈建议接种这些疫苗以保护健康。

流言8：全身喷洒酒精能杀死新冠病毒？

真相：不能。全身喷洒酒精不会杀死已经进入体内的病毒。喷洒此类物质可能对衣服或眼睛、口腔等部位的黏膜有害。酒精可用于各种物品表面消毒，但须遵循适当建议。

流言9：紫外线消毒灯能杀死新冠病毒？

真相：紫外线灯不应用于手部或其他皮肤部位的消毒，因为紫外线辐射可能会损害皮肤。

流言10：干手器能杀死新冠病毒？

真相：干手器不能有效杀死新冠病毒。

流言11：洗热水澡能预防感染新冠病毒？

真相：洗热水澡不能预防感染新冠病毒。不管洗澡或淋浴温度如何，人体正常体温仍会保持在36.5至37摄氏度之间。事实上，洗热水澡时，水温过热是有害的，可能会造成烫伤。

流言12：晒太阳或在高于25摄氏度的温度下能预防感染新冠病毒？

真相：无论阳光多充足或天气多热，人们都可能感染新冠病毒。天气炎热的国家也报告了病例。

流言13：饮酒能预防感染新冠病毒？

真相：饮酒并不能保护人体免受新冠病毒侵害，反而可能会带来危害。频繁或过量饮酒可能会加剧健康问题。

流言14：能屏住呼吸10秒或更长时间而不咳嗽或感到不适，意味着没有感染新冠病毒或其他肺部疾病？

真相：感染新冠病毒最常见症状是干咳、乏力和发烧，有些人感染后可能会患肺炎等。实验室检测是确认是否感染新冠病毒的最好方法。这种呼吸测试不能用于判断是否感染新冠病毒，这样做甚至可能有危险。

流言15：感染新冠病毒后无法痊愈，会终身携带病毒？

真相：大多数患者都能痊愈，体内不再有此病毒。如果患病，一定要对症治疗。若有咳嗽、发烧和呼吸困难，应尽早就医。在获得对症支持治疗后，大多数患者都能康复。（人民健康网综合自中国妇女报、新华网）