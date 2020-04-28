因疫情影响，推迟了孩子疫苗接种 该怎么办？

疫情期间，孩子有些疫苗没接种，现在疫情逐渐向好，我们接种疫苗的时候需要注意些什么呢？北京疾控中心提醒您，做好孩子接种疫苗过程中的防护很重要，每一步都需要格外注意，接种儿童疫苗需要注意以下几点。

一、接种前

1、查看儿童接种证，了解儿童近期应接种或已经推迟接种的疫苗；拨打预防接种证上预留的联系电话，主动与门诊工作人员沟通近期儿童健康状况、旅行史等，预约接种时间。

2、接种当天应测量体温，确认儿童健康状况，如出现体温≥37.3℃、严重湿疹、腹泻等情况，请不要前往预防接种门诊，另行预约接种时间。

3、接种当天应给儿童穿宽松且容易穿脱的衣服，尽量减少陪同家长人数，佩戴医用口罩，做好自身防护。

二、接种时

1、儿童及其家长应按照预防接种门诊要求，测量体温、出示健康码或登记后方可进入门诊。

2、在接种门诊内应与其他儿童及家长保持适当距离，至少在一米以上。

3、协助登记台工作人员核对相关信息，再次确认儿童健康情况。

4、接种中要尽量注意儿童保暖，接种完成后尽快为儿童穿好衣服。

5、接种后，应在门诊指定区域观察30分钟后离开。

三、接种后

1、回家后应注意观察儿童健康状况，与疫苗相关的发热通常出现在接种后24-48小时之内，体温多为中低热，一般持续时间不超过48小时。

2、当天给儿童护理时应避免揉搓接种部位，红肿和硬结直径＜1.5厘米的局部反应一般不需任何处理。红肿和硬结直径在1.5-3厘米的局部反应，可用干净的毛巾先冷敷，出现硬结者可热敷，每日数次，每次10-15分钟。接种卡介苗出现的局部红肿不能热敷。

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受疫情影响，很多儿童的疫苗接种被耽搁了约2个月，家长担心会影响接种效果。

对此，中国疾控中心免疫规划中心主任医师余文周介绍说，儿童推迟接种疫苗的情况分两种，一种是尚未开始接种，这种情况下，按照常规程序接种即可，对抗体的产生没有影响；另一种是已经开始接种，但没有接种足够剂次，恢复接种后补足剩余剂次，影响也不大。但是，余文周主任医师提醒，“从预防疾病以及建立免疫屏障的角度，儿童最好不要推迟接种疫苗，因为如果接种剂次不足，儿童体内可能没有产生足够的保护性抗体，就有可能增加疾病暴露风险。因此，接种单位应尽快推进接种、补种工作，家长积极配合补种工作，不可耽搁。”

（资料来源：北京疾控中心、中国新闻网）

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