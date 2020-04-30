通风讲门道 开窗的时机你掐准了吗？

疫情期间，勤洗手、戴口罩、勤通风的卫生习惯想必你已经烂熟于心了。这其中，开窗通风，不仅可以保证室内干爽，还可以减缓病毒传播，让人精神舒畅。不过，说到开窗通风也是有技巧、讲门道的，“443”的通风秘诀你了解吗？赶快来“抄作业”。

不透气 四类污染物入侵你的家

北京市疾控中心健康教育所的专家介绍，室内污染物的来源主要包括化学性污染物，比如二氧化碳、甲醛、燃烧产物等；物理性污染物，比如噪声、家用电器产生的辐射；生物性污染，比如尘螨、各种致病微生物；放射性污染物，比如建筑材料中的放射性物质“氡”。

以二氧化碳CO2为例，正常的空气中CO2含量为0.03%～0.04%，人体呼出的气体和含碳物质的燃烧都会使CO2浓度增加。当CO2浓度达到0.15%时，人体就会出现不适感；浓度达到8%～10%，人体就会呼吸困难，全身无力，肌肉抽搐。因此，长时间不通风会导致室内的氧气不足，长期在这样的环境里，就会因缺氧引起头晕头痛、血压升高，甚至引发其他疾病。

此外，空气不流通的环境也适于许多细菌和病毒的生长繁殖，从而增加患呼吸道疾病的可能性。

快把“空气维生素”请进门

通风是一种引入新鲜空气，以降低室内污染物浓度，并且能调节室内温度和湿度的有效手段。且自然通风还具有舒适、节能、便捷等优点，对于保持室内空气的清洁与新鲜非常重要。

通风的效果到底有多明显，看一组量化数据，你就知道了。有对学生宿舍的研究显示，开窗10分钟后室内空气菌落总数较未开窗通风时下降36.0%，室内无人情况下开窗通风两小时后室内空气菌落总数下降74.3%。由此可见，宿舍短时间通风后,微生物含量均下降明显；较长时间通风且无人时室内微生物含量最少。

此外，专家介绍，开窗通风还能够增加室内有益身体健康的空气负氧离子。空气负氧离子，是地球上维持生物健康的重要物质。它可以调节人中枢神经系统的兴奋和抑制，改善大脑皮层的功能，促进造血功能和肺的换气能力，提高人的免疫力，被誉为“空气维生素”。

而这种负离子在山林、海滨的空气中的含量最高，每立方厘米中约有2500个；农村原野中较高，每立方厘米中约有1000个；城镇较低，户外约有600个，室内只有300个；在冬季密闭的房间内，只有几十个。开窗通风，能够把对身体有益的负离子引到室内来，并送走对身体有害的过盛的正离子。

这四个点儿 记得要通风

1.早起后：早晨室内空气含氧量降低，而且整理床铺时，尘螨、皮屑等乱飞，居室急需通风换气。

2.做饭时：煎炒烹炸等烹调方式会产生大量油烟。此时应保持窗户与抽油烟机同时开启，促进室内污染物排出。烹饪结束后，要继续开窗通风10分钟以上。

3.打扫时：打扫房间时，室内的灰尘、细菌、尘螨等物质会飘浮在空中，需开窗通风，以降低室内污染物的浓度。

4.睡觉前：天气适宜时，睡前半小时开窗15分钟左右，可增加室内空气中的含氧量，有利于睡眠。

开窗最佳时段、时长 看这里

健康教育所的专家提醒您，开窗通风还在时间、时长、方法、效果等方面有四个讲究：

1.讲时间：一般在8:00-11：00及13：00-16：00，大气扩散条件较好，污染物浓度较低，开窗换气效果较好，其中以10:00和15：00左右为最佳。

2.讲时长：每次开窗通风的时间20-30分钟为宜，如果只将窗户开个小缝，通风时间需增至30-60分钟，每天开窗通风3-4次。

3.讲方法：通风方式以形成对流为佳，例如打开家中距离最远的窗户和门，让流动的空气穿过整个房间。

4.讲效果：夜间睡觉时，在确保安全的情况下，可将窗户开一小缝，以使室内氧气得到补充。

雾霾、小雨和大风天 别开窗

1.雾霾天：在雾霾和沙尘天气，室外大气污染较重，应关闭门窗。

2.小雨天：下小雨时，风速和风力较小，不利于污染物的稀释和扩散，大气中的污染物会形成湿沉降，加重空气污染。应等雨下过一段时间以后，或雨过天晴、空气清新，再开窗通风。

3.大风天：大风可造成扬尘，且易使空气中污染物扩散，风力五级以上时应关上窗户，等风力较小时，将窗户开一条缝即可。

此外，在早晚交通高峰时段，汽车排放的尾气会使空气质量变差。如果居住在交通主干道附近，且楼层较低，开窗通风最好避开这一时段。

文/本报记者 李洁