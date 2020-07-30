或因文化差异 美加州中餐业者对户外用餐持观望态度

中国侨网7月29日电 据美国《世界日报》报道，随美国加州州长纽森再次下达避疫令，严禁堂吃，餐厅推出户外用餐服务在南加各县风生水起。不过中餐厅业者却相对冷静，采取观望态度。

华人民选官员认为，提供户外用餐服务是疫情期间不得已的选择，希望中餐厅业者顺应形势，做出改变，迎接挑战。

为保持餐厅在疫情期间继续生存的活力，南加各城市都纷纷开始鼓励餐饮界推出户外就餐服务。

有华人官员认为，华裔及亚裔民众不喜户外就餐，原因与文化有关。比如美国居民吃三明治，喝咖啡及吃冷食，早已习惯室外就餐。但华人菜肴就需要趁热吃，室外不合适。但该官员认为，这种习惯也正逐渐改变，比如在全统广场上的奶茶店，总是有不少年轻人在店外餐区享受饮品。户外用餐服务，实际也是对中餐厅传统方式的一个挑战。

相对于华裔政治人物鼓励中餐厅展开户外用餐服务，河滨县东谷市一家中餐厅业者则表示，不赞成户外用餐，因为一样会传染细菌和病毒，而且户外用餐显得不高级。指出有类似想法的业者大有人在，甚至认为传统中餐厅不适合户外，也不会吸引华人顾客。

在圣谷有多家餐厅的业者任女士表示，她在罗兰冈的拉面店设置户外就餐区，一个星期就取消了，因为没有顾客喜欢在室外吃面。

奇诺市一家素食餐厅业者，也没有考虑设置户外就餐服务，因为太麻烦，所以一直做外卖，生意也很好。

一名资深餐饮业者认为，华人不喜欢室外就餐，这是一个习惯问题。他在哈冈经营的上海滩餐厅，开业初期曾设置室外就餐区，因为没有顾客就停掉了。中餐的一道道菜肴、热汤也不适合在室外吃。同时若设置室外就餐，还须增加投资及各种服务设施。现在业者都在观望，谁还去投资？餐厅做户外就餐服务，还要看地点、环境等多个因素。

一名资深餐厅管理者说，华人比较保守，不愿意户外就餐被人瞧，另外感觉在外面就餐不卫生，还要闻汽车排出的尾气，影响食欲。

疫情前经常喜欢光顾餐厅，品尝各类美食的惠女士表示，对于年龄较长的华人，用餐是个比较隐私的活动，与亲朋好友一起就餐是一种享受，若在户外就餐，恐怕就没有这种感觉了。不过，华裔年轻人持这种观念的较少，并认为中西合璧的快餐或许更适合户外就餐。(启铬)