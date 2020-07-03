卫生间清洁消毒指引发布 要保持良好通风

疫情防控期间，应加强卫生间特别是公用卫生间的清洁与消毒，降低新型冠状病毒传播风险。昨天，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火介绍新近制定的《卫生间清洁消毒指引》，公共卫生间要始终持续保持良好的通风状态。

依据指引，家庭卫生间如有窗，每日要开窗通风2至3次，每次至少30分钟；没有窗户的卫生间应安装排换气扇，每天使用一定时间。

指引建议要及时清理卫生间垃圾，保持卫生间的环境清洁卫生，注意保持卫生间地面无积水。加强卫生间表面消毒，可用一定浓度的含氯消毒液擦拭、喷洒卫生间地面或墙面进行消毒，消毒顺序由外向内，作用时间不少于30分钟。手经常接触的物体表面也要进行消毒，可用含氯消毒液、75%酒精或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒，作用30分钟后清水擦拭干净。拖布和抹布等卫生洁具应专区专用，专物专用。使用后用含氯消毒液进行浸泡消毒，作用30分钟后用清水冲洗干净，晾干存放。卫生间被污染地面、墙壁及其周围可能被污染的其他表面可用含氯消毒液擦拭或喷洒消毒，作用30分钟后，清水擦净。公共卫生间可以根据人员使用频率调整消毒次数。指引特别提示，建议佩戴防护镜，防止溅到眼、鼻、口。（记者 贾晓宏 牛伟坤 李祺瑶）