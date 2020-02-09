健康提醒：酒精消毒使用不当极易引发火灾

2月8日，河北省疾控中心发布健康提醒：警惕酒精消毒的危险。

河北省疾控中心细消所崔玉杰介绍，酒精，化学名乙醇，是人人熟知的消毒剂，对新型冠状病毒也有良好的灭活作用。随着疫情的进展，人人都知道消毒的重要性，多数家庭都买了酒精。但是有了酒精，并不等于都会正确使用，如果使用不当极易引发火灾。75%酒精消毒液主要用于皮肤和手的消毒，也可用于手机、门把手、电梯按键、电脑键盘等小件物品的擦拭和喷洒消毒。但在消毒过程中要注意避免洒漏，不能有明火，保持室内通风。酒精消毒最好选用擦拭，尽量不要用喷洒!

火灾危险性属于甲类，因此在使用75%酒精消毒液进行消毒过程中，室内尽量采用擦拭，不要用喷洒式的消毒方式进行大面积物体表面消毒，也不要往车内喷洒酒精，更不要往人身上喷洒酒精。室外采取喷洒式消毒方式必须禁用明火，防止局部喷洒浓度过大，遇明火会发生燃烧风险。不光明火，如果喷洒浓度达到3%，衣服产生静电可导致爆炸。所以请大家使用酒精消毒时，千万小心！