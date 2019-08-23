气血不足五脏亏损 药食调理补气养血

编者按：气血不足也就是中医常说的气虚和血虚，常可通过身体的一些症状表现出来。中医认为，气血不足会使抗病能力下降，时间长了会影响人体健康状况。今天人民网健康与你聊聊补气养血的话题。

气血不足五脏损

危害心脏：气血不足，常会导致心慌、气短、胸闷等症状，如经常出现，说明心脏供血不足，应及早就医，以免延误病情。

危害大脑：气血不足会伤及大脑，头晕或记忆力下降，是大脑出现血液不足的最初表现。

危害肝脏：脂肪肝和高血脂是肝脏长期缺血造成的。要想肝脏不出问题，首先要保证供血充足。

危害肾脏：肾脏是身体的排毒器官，肾脏血液不足，就没有足够的动力排出所有的毒素，可能会出现尿酸偏高等症状。

危害胰腺：气血不足，不能产出充足的胰岛素，糖就不会被正常代谢而留在身体里，导致血糖升高。

危害肠胃：肠胃的正常运转需要充足的血液供应，气血不足，肠胃会缺血，从而削弱肠胃功能，导致肠胃功能变差，引发慢性胃炎等。

乳腺疾病：气血不足常会引起气滞血瘀、肝气郁结，从而导致乳腺疾病，最常见的就是乳腺增生。

月经紊乱：气血不足，女性体内循环就不会顺畅，更易导致气滞血瘀，影响月经，常见症状为月经推迟、月经量偏少，甚至出现月经稀发、闭经的情况。

自测气血看这里

石家庄市中医院治未病中心张姝媛表示，当人体气血亏虚时，身体会亮起“信号灯”。

眼睛：俗话说“人老珠黄”，看眼睛的色泽和清澈度，眼白颜色变浑浊、发黄、有血丝，表明气血不足。眼睛干涩昏花、视物功能下降，多与肝的气血不足有关。眼袋很大、眼睛干涩、眼皮沉重，也代表气血不足。

皮肤：皮肤白里透着粉红，有光泽、弹性、无皱纹、无斑，代表气血充足。皮肤粗糙，没光泽，发暗、发黄、发白、发青、发红、长斑，表明身体状况不佳、气血不足。脾胃是气血生化之源，脾胃虚弱则气血不足，面色萎黄无光泽，易感到浑身倦怠乏力，少气懒言。

头发：头发的生长速度跟肝血相关，如果肝血不足，头发长得慢、头发干枯掉发，头发发黄、发白、开叉，表明气血不足，肝血肾气衰落。头发乌黑、浓密、柔顺代表气血充足。

牙龈：牙龈与胃肠相关，如果发现牙齿缝隙变大、越来越容易塞牙，就要注意了，牙龈萎缩代表气血不足，身体已在走下坡路，衰老正在加快。

指甲：手指上没有半月形或只有大拇指上有半月形，指甲上出现纵纹，说明体内寒气重、气血两亏，出现透支，是肌体衰老的象征。肝的气血不足，还会表现为爪甲脆薄、颜色浅淡、变形脆裂等。

手指：手指指腹饱满，肉多有弹性，说明气血充足；手指指腹扁平、薄弱或指尖细细的，则代表气血不足。

食指有青筋：如果成人的食指上能看到青筋，说明儿时消化功能不好，且延续到了成年后，这类人体质弱，气血两亏；如果掌心下方接近腕横纹的地方纹路多、深，代表小时候营养差、体质弱，气血不足。成年后，女性更易患妇科疾病，男性易患前列腺肥大、痛风等症。

睡眠：入睡快、睡眠沉，呼吸均匀，一觉睡到自然醒，说明气血足；入睡困难，易惊易醒，失眠、惊悸、多梦，夜尿多，呼吸深重或打呼噜等，表明气血亏虚。

运动：运动时出现胸闷、气短、疲劳难以恢复的状态，则表明气血不足。运动后精力充沛、浑身轻松的人气血充足。

手脚的温度：气血充足的人手脚是温暖的，如果手足冰冷，手心偏热或者出汗是气血不足的表现。

健忘心悸。心主血脉，又主管人的精神活动，心的气血不足则心神失养，所以常表现为心慌气短、健忘。

手足麻木。肝藏血，可以滋养人体的筋膜，使之活动自如。如果肝的气血不足，则手足麻木、屈伸不利，甚至痉挛。

月经量少。女子的月经与气血的关系尤为密切，如果气血不足，常会出现月经量减少，甚至月经停闭。

头晕耳鸣。大脑的功能需依赖气血的充养，且精血、精气之间可以互生互化。若气血不足，不能上充头目，或致肾精亏虚，可见头晕耳鸣。

疲倦无力。“气”为人体脏腑的机能活动提供动力，气的充足可以使人保持活力；“血”为肌肉筋脉提供营养的物质。脾虚则气血生化不足，故疲倦无力。

耳朵有皱纹。耳朵如果呈淡淡的粉红色、有光泽、无斑点、无皱纹、饱满，代表气血充足。而暗淡、无光泽代表气血已经下降。如果耳朵萎缩、枯燥、有斑点、皱纹多，代表肾脏功能开始衰竭。

一老一小一女，最易出问题

儿童气血不足若未及时纠正，生长发育就会迟缓甚至停滞，一旦错过此阶段将很难补回来。儿童气血不足多表现为脸色发暗、发青或发白，头发稀少、发黄，眼睛不明亮、目光散乱，手脚不温，食欲变差，运动后也不想吃饭，精神不振，不爱说笑等，家长们可以照此多加观察。

女性以肝血为本，所以气血不足时常常出现双目干涩，肢体肌肉麻木，月经量少，舌体瘦薄，或舌面有裂纹，苔少，脉细而无力等症。妇女气血不足会影响月经、白带、怀孕和生产等一系列生理功能，甚至导致早衰，更年期提前到来。

老年人的体质处于下滑阶段，气血运行趋于缓慢，代谢能力下降，也容易形成气血不足。人体的正气不能运行周身、气血的濡养功能不够，会首先体现在四肢末梢部位，其次还会造成肩颈腰背等出现麻木、疼痛、活动不利等情况，严重时甚至会导致偏瘫。

中医认为机体正气的衰败大致可分为三个阶段，即虚、损、劳。气血不足是处于“虚”的阶段，气血津液的亏虚可以看做是流动资产的减少。此时如果不积极调整，进入下一个阶段就是“损”，导致五脏受损，这就相当于伤及了固定资产。如果在“损”的基础上又出现了咳嗽，就叫做“劳”，那就很难再恢复健康了。

药食并用补气血

气虚多用四君子汤，方剂组成为人参或党参、白术、茯苓、甘草。

血虚用四物汤，方剂组成为地黄、当归、白芍、川芎。

气血双亏的可以用以上两个方剂组合而成的八珍汤。严重气血不足的还可以在八珍汤基础上再加黄芪和肉桂，就组成了十全大补汤。

食疗建议气虚者可以选择黄芪、白扁豆、大枣、山药、百合、莲子、薏米等煮粥；

血虚者可以常食当归生姜羊肉汤，做法是以羊肉一斤，当归及生姜各三两煮汤。

气虚者宜吃营养丰富、容易消化的食品。例如牛肉、羊肉、枸杞、鸡肉、猪肉、山药、人参、黄芪、糯米、大豆、白扁豆、大枣、鲫鱼、鲤鱼、鹌鹑、黄鳝、虾、蘑菇等；忌吃破气耗气之物，忌吃生冷性凉、油腻厚味、辛辣食物，忌烟酒。血虚则适宜乌骨鸡、黑芝麻、胡桃肉、龙眼肉、鸡肉、猪血、猪肝、红糖、赤豆等补益食物；忌食或少食海藻、草豆蔻、荷叶、白酒、薄荷、菊花、槟榔、生萝卜、荸荠、大蒜等。

补气养血按穴位

1.关元（位于脐下四横指处）。关元穴是任脉之穴，也是小肠的募穴，是人体元阴和元阳的交汇处，即“男子藏精，女子蓄血”之处。艾灸关元穴，有培肾固本、调气回阳的作用，可提高脾胃生化气血的功能，促进肠道蠕动，增强其对营养物质的吸收，对月经不调、痛经、白带异常等妇科疾病效果显著。

2.气海（位于脐下两横指处）。气海穴是任脉之穴，是补气要穴。前人有“气海一穴暖全身”的说法，是说气海穴具有温阳益气、化湿理气的作用。经常艾灸或按摩气海穴，能使百体皆温、脏腑皆润，促进肠胃蠕动、气血顺畅，强化肝脏及消化道功能。

3.血海（屈膝在大腿内侧，髌底内侧端上2寸）。血海穴属足太阴脾经之穴。此穴是人体脾血的归聚之处，具有祛瘀血和生新血的功能，属女子生血之海，能调血、理血、引血。血海擅调妇科血病，是治疗妇科血证及同血分有关的皮肤病的要穴。

4.三阴交（位于足内踝尖直向上四横指处）。三阴交属足太阴脾经之穴，是肝、脾、肾三条阴经交汇的穴位，脾统血、肝藏血、肾生血。因此，常对三阴交穴施灸有调和气血、补肾养肝的功用，还可补血、活血、保持血压稳定。

5.隐白穴（足大趾末节内侧，距趾甲角0.1寸）。隐白穴属足太阴脾经之穴，“太阴根于隐白，名曰阴中之阴”。隐白穴有统血、止血的作用。艾灸此穴可刺激脾经，促进气血源源不断的生化，是女性补血的大穴。

甘味食物最养血

1.红枣。红枣是女性补血、补气的最佳食材，无论是生吃还是熬汤、煮粥都是很好的选择。月经来临之前的一个星期开始，每天吃几颗红枣，或者是炖汤来喝，能够有效帮助女性补血。

2.猪肝。中医认为，不同时间吃猪肝，效果不同。女性在月经之前吃猪肝具有补血作用；月经期间吃猪肝，能够帮助有效下血，令身体中的经血完全排出。

3.当归。当归是常见的中药材，也是一种非常有效的补血药材。女人气血不足，可以用当归炖汤喝。当归、猪脚一起炖汤，也可以搭配一些其他的中草药，如黄芪、红枣等，不仅能够补血，还能够补充身体所需要的胶原蛋白，令肌肤更加的饱满有弹性。

4.红豆。红豆也是一个很好的补血食材，最常见的做法就是煮红豆粥，味道甘甜，符合女性的口味。

5.阿胶。阿胶是最能补血的食材之一，常见做法有阿胶炖乌鸡，喝汤吃肉；阿胶和小米或大米一起煮粥等。

另外，气血不足的女性，建议养成良好的生活习惯，早睡早起，多吃红色、黑色食物，适量运动，才能让气血两和，身体健康。

运动调养有裨益

运动是调养气血必不可少的重要环节，正常的作息及适度户外运动有助于补养气血，平时可练习八段锦、瑜伽、太极拳、保健气功等舒缓运动。

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