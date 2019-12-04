痛经如何调理
江苏读者何女士问：我今年32岁，从初中开始，来月经的第一天肚子会特别疼，有时疼得都有点虚脱。请问该怎么调理？
南京市中医院妇科主任医师赵薇解答：很多女性都受到痛经的困扰，它是指月经前后或月经期间出现的下腹部痉挛性疼痛，严重的甚至可以引起晕厥。部分女性认为痛经吃些止痛药或者忍忍就好了，但痛经也是许多妇科疾病的表现之一,若不及时找到病因加以治疗,可能会延误病情。检查时若妇科B超未发现异常且腹部无明显压痛或反跳痛，多属功能性疼痛。反之则可能是器质性病变引起的腹痛，如盆腔炎症、子宫内膜异位症等。
中医认为，平时性情抑郁或急躁易怒、月经期受寒、多吃寒凉生冷都可能导致痛经；此外，“不通则痛”，月经期保养不慎，感受湿热之邪，瘀阻子宫、冲任，也能导致痛经。针对不同情况，需要辨证施治。
痛经急性发作时应卧床休息，注意保暖，使用暖水袋敷下腹部，冲服红糖水，或者口服益母草颗粒、散结镇痛胶囊等。若中成药不能缓解疼痛，可口服西药止痛。痛经缓解后应到妇科门诊就诊，排除引起痛经的其他疾病。痛经的女性可睡前用热水泡脚，并自行按摩足底约20分钟，可起到加快血液循环、解除疲劳、放松、改善睡眠的作用。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn