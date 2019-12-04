江苏读者何女士问：我今年32岁，从初中开始，来月经的第一天肚子会特别疼，有时疼得都有点虚脱。请问该怎么调理？

南京市中医院妇科主任医师赵薇解答：很多女性都受到痛经的困扰，它是指月经前后或月经期间出现的下腹部痉挛性疼痛，严重的甚至可以引起晕厥。部分女性认为痛经吃些止痛药或者忍忍就好了，但痛经也是许多妇科疾病的表现之一,若不及时找到病因加以治疗,可能会延误病情。检查时若妇科B超未发现异常且腹部无明显压痛或反跳痛，多属功能性疼痛。反之则可能是器质性病变引起的腹痛，如盆腔炎症、子宫内膜异位症等。

中医认为，平时性情抑郁或急躁易怒、月经期受寒、多吃寒凉生冷都可能导致痛经；此外，“不通则痛”，月经期保养不慎，感受湿热之邪，瘀阻子宫、冲任，也能导致痛经。针对不同情况，需要辨证施治。

痛经急性发作时应卧床休息，注意保暖，使用暖水袋敷下腹部，冲服红糖水，或者口服益母草颗粒、散结镇痛胶囊等。若中成药不能缓解疼痛，可口服西药止痛。痛经缓解后应到妇科门诊就诊，排除引起痛经的其他疾病。痛经的女性可睡前用热水泡脚，并自行按摩足底约20分钟，可起到加快血液循环、解除疲劳、放松、改善睡眠的作用。