月经不调是小事？错！影响怀孕成大事

在门诊上，因为月经问题前来咨询的女性很多，同时，我们不难发现，随着生活节奏的加快、生活压力的增大，女性朋友的月经问题也越来越年轻化。

痛经、行经提前或延迟、月经量少或量大、经期延长、月经中期出血、闭经等都属于月经不调的日常表现。

中医认为，经水出诸肾，指出月经病和肾功能有关，和脾、肝、气血、冲脉、任脉、子宫也相关。主要分为两种：一是虚证，即“不荣则痛”，是由于气血虚弱或肝肾亏损造成的，这类人平时应注意调补，补气养血或滋补肝肾。二是实证，即“不通则痛”，是由于气血运行不畅造成的，这类人宜祛瘀止痛，活血通气。现代人缺乏运动，多为不通之症。

根据临床分析，月经可分为脾肾气虚型、肝肾阴虚型、气血虚弱型、肝郁气滞型、血寒型、血瘀型、痰湿型、湿热型等症型，中医通过望、闻、问、切明确病因，因人因病施治，对女性各脏器功能进行全面调理，以求有效调理治疗月经不调、反复发作及相关并发症。

除此之外，还要提醒月经不调的女性，除了中医调理，在日常生活中也要注意作息规律、饮食规律，少吃辛辣寒凉食物，如果发现有月经不调的症状，一定要及时调理，避免引起不孕、气血亏损等多种并发症。