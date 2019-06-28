“早安北京，共护血压”高血压管理项目启动

6月26日由中国医药教育协会发起的“早安北京，共护血压——高血压管理提升项目”在京启动。

该项目将加强高血压患者疾病认知，通过大医院和社区医院门诊护士一对一患者教育，利用患者就诊间隙传递正确血压测量及高血压疾病知识，帮助更多患者知晓自己的血压，了解自己的血压，做到高血压早发现，早治疗。

会上，北京市社区卫生协会会长王晨、北京大学人民医院心血管内科副主任孙宁玲等5位嘉宾共同参与“早安北京，共护血压”项目启动仪式。

（启动仪式）

会上，王晨会长指出：据2018中国心血管病报告显示，近半的已就诊高血压患者对自我血压没有认知，即使诊断明确，高血压患者治疗率仍不足50％，有效改善高血压患者的知晓率、治疗率，是高血压防治工作的重中之重。

孙宁玲教授表示：未来高血压管理趋向全民化、规范化，打造医患共同参与的血压管理模式。全民化的血压健康教育提升民众的血压健康意识，重在“防”；规范的治疗提高高血压患者的临床疗效，重在“治”；患者参与高血压管理可显著提升治疗依从性，重在“管”。

汪宇鹏教授在会上提到家庭血压测量、诊室血压测量、24h动态血压检测3种血压测量方法，并指出：早期发现并诊断高血压，是实现高血压患者早期达标的关键，而血压测量是诊断高血压的主要手段。

会上，南方教授、刘蔚教授依次就《清晨血压是24小时血压管理的杠杆点》、《血压药物治疗与长期管理》为题进行了精彩的分享。

据了解，清晨血压管理是目前中国高血压管理的薄弱环节。血压在一天中是不断变化的，通常清晨时段血压水平最高，清晨血压升高是促发心脑血管事件的重要因素。因此，有效控制清晨血压对于全天24小时血压的控制十分重要。

《亚洲清晨血压管理共识》指出，控制清晨血压的核心治疗原则：选择长效降压药物、应用足剂量治疗和联合降压。

目前，我国高血压管理及清晨血压控制情况不容乐观，面对血压管理的严峻形势，“早安北京，共护血压”项目的启动，旨在为提升高血压患者管理质量提供平台，传递正确高血压疾病知识，帮助更多患者知晓自己的血压，实现医患共同参与的有效的血压管理模式。（张慧丹）