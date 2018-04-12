这些吃法让营养跑光 怎样满足味蕾又吃出健康

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

喝汤弃肉不足取

关于肉汤，有一个流传很久、影响很广的观点：“肉汤精华多，肉渣没营养”。所以，很多人有喝汤弃肉的习惯，认为鸡、鱼、肉骨等经过长时间炖煮，营养物质都已经释放到汤里，汤不仅味道鲜美，而且营养丰富。至于煮汤的肉，其中营养已经所剩无几，是“肉渣”“骨渣”。

大量科学研究证明，肉汤里面的营养价值很低，不足肉本身的1/10。喝汤弃肉是对食物和营养的极大浪费。长期大量喝浓肉汤还有风险，因为肉汤中嘌呤含量高，可能引起体内尿酸偏高，进而导致高尿酸血症和痛风。

肉汤的营养全部来自肉，肉类中含有水溶性和非水溶性两种营养成分。经过炖煮，汤里只有一些水溶性的物质，比如维生素C、氨基酸、小肽和钾元素，还有少量蛋白质会溶出来，但只有1%—2%。肉类所含的绝大多数营养物质是非水溶性的，钙、铁和90%以上的蛋白质等还保留在肉块中。

对于健康的成年人来说，喝汤弃肉是舍本逐末的行为，得到的营养太少了，起不了补铁、补钙的作用，蛋白质的摄入也不足。

很多人以做出乳白色的浓稠汤汁作为烹饪成功的标准，认为乳白色的汤比较营养和滋补。其实，这种汤还不如清汤，它的脂肪含量更高，常喝无益。汤能变成乳白色，要归功于脂肪，乳白汤汁的形成过程就是脂肪乳化的过程。在长时间的熬制过程中，食用油与肉食自身所含的脂肪组织会被粉碎成细小微粒，而卵磷脂和一些蛋白质能起到乳化剂的作用，形成水包裹着油的乳化液，最终成为乳白色“奶汤”。

肉汤中嘌呤含量高，钠盐和脂肪含量也不少，痛风患者和“三高”人群喝汤尤其要注意进食量，最好远离鲜汤、浓汤、甜汤，以免脂肪和能量超标，否则会导致血压、血糖、血脂和尿酸增高，引发或加重病情。【详细】

9种吃法让营养跑光

1、果蔬全削皮

很多人怕蔬菜表皮有农药残留，一般会削皮后再烹调，比如茄子皮、西葫芦皮、萝卜皮等。事实上，蔬菜表皮中含有膳食纤维、维生素、叶绿素、矿物质和抗氧化物等多种营养物质，削皮后再吃其实丢掉了很多营养素。

2、菜先切后洗

很多人切完土豆丝、茄子丝后直接就浸泡在水中，这样做虽能避免变色，但大量的营养素也悄悄流失了。蔬菜切好后再冲洗，表面的农药残留和泥土很容易进入断面。

3、切得太细碎

切得块越小，其表面积越大，接触空气和热锅的可能性越大，营养素损失得也越厉害。还会有一些营养物质随着蔬菜汁液而流失。比如维生素C、维生素E以及B族维生素丢失。

4、焯菜时间久

锅里的水太少、火太小，焯菜时间就会增加，造成蔬菜中很多的营养素流失。

5、腌肉乱用碱

不少人喜欢用小苏打、嫩肉粉等碱性物质来腌制肉类，让其更加滑嫩，但这些碱类物质会使蛋白质发生变性，不易被人体吸收；脂肪遇碱后会发生皂化反应，不但失去价值，还会产生异味；而且，肉中大量的B族维生素也会损失殆尽。

6、炒菜先过油

做地三鲜、干煸豆角等菜肴时，很多人喜欢先将食材在油里过一下，捞出来再炒，这样会让菜色泽明亮、气味香浓。但这种烹调方法不仅破坏了菜中本身的营养，损失了原本丰富的维生素，过了油的肉也不容易消化，还会导致摄入的油脂超标。

7、炒菜油温高

很多人炒菜的时候都会先炝锅，尤其喜欢把油烧冒烟了再放入葱姜，炝出香味了再炒菜。但那时油温往往已经超过200℃，油中的维生素E、磷脂、不饱和脂肪酸等在高温后很容易被氧化，蔬菜中的其他营养素也被破坏了。

另外，炒菜时，如果火力太小、炒菜时间过长，食材中大量的营养素，如维生素C、花青素、叶绿素等就会随汁液流走。

8、盐放得太早

不少人炒菜时有多放盐或早放盐的习惯，这样会使蔬菜中的汁液流出过多，不仅造成营养素损失，而且还会让菜肴塌蔫，影响口感。

9、绿叶菜加醋

很多人喜欢炒菜的时候放点醋提味，但如果炒绿色蔬菜时加了太多醋，菜色就会变得褐黄。

这是因为，绿色蔬菜中含大量的叶绿素和镁，加醋后，醋酸中的氢就会马上替换掉叶绿素中的镁，这种重要的营养素就被“偷”走了。【详细】

吃油要躲开这些误区

1、吃油多样化就是吃不同名字的油。经常换着吃不同名字或不同品牌的油是很多人对吃油多样化的理解，事实上许多油脂虽然名字不同，但脂肪酸构成差不多。比如，大豆油、玉米油、小麦胚芽油和葵花籽油类似；花生油和米糠油（稻米油）类似；茶籽油、杏仁油和橄榄油类似；亚麻籽油和紫苏籽油类似等。所谓不同油脂的替换，应该按照脂肪酸构成不同的品种来换，比如葵花籽油和花生油替换，茶籽油和亚麻籽油替换等，否则所得到的脂肪酸是基本一样的，就相当于没替换了。

2、橄榄油只能用来凉拌。“高贵”的橄榄油只能用来做凉拌菜，这是不少人的共识。现在市场上的橄榄油大体可分为初榨橄榄油和精炼橄榄油。初榨橄榄油是直接从新鲜的油橄榄果实中榨取的，呈黄绿色，并且含有多酚类等抗氧化物质。若用来炒菜，多酚化合物容易被破坏，因此，最好凉拌，还可用来炖菜或调馅。经过精炼的橄榄油跟其他精炼的植物油差不多，烟点高，抗氧化物质和香味成分也被除去了大部分，但由于它的多不饱和脂肪酸含量低，耐热性较好，氧化危险小，适合用来炒菜。

3、煎炸过的油可以用来炒菜。很多人不舍得扔炸过食物的油，还会用来高温炒菜或油炸。但这种做法非常不可取，因为油经过高温加热会产生反式脂肪酸和有毒的油脂氧化产物，当继续使用这种油高温烹调时，致癌物产量会急剧增加。这类油应该避免高温加热，可以用来做炖菜或者花卷等面点。

4、无论什么样的烹调方法都用一种油。不少人家里常备着一种油，无论是炒菜、凉拌还是油炸，都只用它。但不同油的耐热性不一样，过高温度的烹调会加速致癌物产生，带来健康风险。比如煎炸应该用最耐热的棕榈油、椰子油、黄油、牛油、猪油等；日常炒菜可以选择用耐热性较好的花生油、米糠油、茶籽油、精炼橄榄油、葵花籽油、大豆油等；焯煮菜、做汤和凉拌可以选择耐热性差的亚麻籽油、紫苏籽油、核桃油、未精炼的初榨橄榄油等。

5、动物油和植物油混合吃更好。网上流传这样一种说法：动物油和植物油搭配着吃更健康，其最佳比例是1∶2。这种说法其实是对膳食中合理脂肪酸比例的误解。从脂肪酸平衡的角度看，中国营养学会建议成年人膳食中饱和脂肪酸、多不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸应维持在1∶1∶1的适宜比例，但这个比例说的是整个膳食结构，既包括烹调油中的脂肪酸，也包括肉、蛋、奶等动物性食物中的脂肪酸（多为饱和脂肪酸）。除平日极少吃肉蛋奶的人之外，吃动物油弊大于利。

6、标有“不含胆固醇”的才是好油。对于有些人来说，“胆固醇”是一个可怕的字眼。很多厂家看准了这个商机，在植物油标签上打出了“不含胆固醇”的宣传词。事实上，胆固醇只在动物性食品中存在，植物油中都不含胆固醇。所以说，“不含胆固醇”只是一个噱头，并不能作为选择食用油的标准。

7、颜色越浅（或者深），油的质量更高。有的人认为，油的颜色越深越好，还有一些人观点恰恰相反。其实，油脂的色泽，除了与油料籽粒的粒色有关外，还与加工工艺以及精炼程度有关。越是精炼的油脂，颜色就越浅。按照其精炼程度，大豆油、玉米油、花生油等，一般分为四个等级，级别越高，其精炼程度越高。精炼后，一、二级油有害成分的含量较低，杂质少，如菜籽油中的芥子甙等可被脱去，但同时也流失了很多营养成分，如大豆油中的胡萝卜素在脱色的过程中就会流失。三级油和四级油的精炼程度较低，杂质含量较高，但同时也保留了部分胡萝卜素、叶绿素、维生素Ｅ等。大家可根据自己的烹调需要和喜好进行选择。【详细】

吃鸡蛋五大认识误区

误区一：蛋黄越黄营养越好。蛋黄颜色与其含有的各种色素有关，其中一些色素如胡萝卜素等的确具有营养价值。不过，现有的技术手段很容易让蛋黄颜色加深，不仅与营养无关，还会带来安全隐患。

误区二：农家蛋更营养。真正的农家蛋(土鸡蛋)可能会更好吃一些。但检测表明，农家蛋的各个营养素含量并不比普通鸡蛋更高。另外，放养土鸡的产蛋环境卫生状况不好把控，鸡蛋受到粪便污染的可能性较大。

误区三：“初生蛋”和“功能蛋”更有营养。一般来说，鸡在生长期130~160天之内所产的蛋都会被称为初生蛋。没有任何检测证据表明，初生蛋的营养素含量比普通鸡蛋更多。实际上，初生蛋个头较小，每个约40克，因重量不够标准，在国外是不允许出售的。功能蛋是指通过饲料技术使鸡蛋富含锌、碘、硒、钙等营养素。这听起来很好，但实际上，因为没有标准也不好检测，很多产品都有过度宣传之嫌。

误区四：产妇要多吃鸡蛋。产妇坐月子时大量吃鸡蛋是我国一个习俗，但在食物丰富的今天，已经不再适用。产妇应该保证食物多样性，除了每天吃一两个鸡蛋，还要吃肉类、奶类、豆类、粮食和果蔬，以达到膳食平衡。

误区五：毛鸡蛋是滋补品。毛鸡蛋即“死胎蛋”，是鸡蛋孵化至半途的胚胎，在很多地区常作为滋补品食用。实际上，毛鸡蛋营养价值并不高，而且往往含有很多致病菌。【详细】

吃水果的误区要纠正

空腹吃水果助消化

苹果、橘子、葡萄、桃子、梨等水果中含有大量有机酸（如苹果酸、柠檬酸、酒石酸等）会刺激胃壁的黏膜，对胃部健康非常不利。尤其是儿童，饭前空腹吃水果，还会影响正餐的质量。时间一长，不是缺这个营养素，就是缺那个营养，很容易引起消化不良，对儿童的生长发育极为不利。

水果能当饭吃

许多白领女性认为正餐光吃水果，不但可以减肥，还可以起到养颜美容的作用，一举两得。其实，这个观点是错误的。久而久之，不但会造成毛发干燥断裂、皮肤失去光泽，还可能经常感冒，出现贫血、锌缺乏、工作或学习障碍。正餐光吃水果，不论过与不及，都无法摄取足够的蛋白质、脂肪及钙、铁、锌等微量营养素。因为水果中并不含有这些营养素或含量甚微。水果的水分占80％，以葡萄糖、果糖、蔗糖为主的糖类占10％。因此，水果不可当饭吃，应以正餐为主，水果为辅。

吃水果多多益善

在营养学里，无论什么营养素、什么食物，都要讲究一个“度”。国外研究表明，食用过多的果糖会使人体缺铜，导致血液血胆固醇增高，引起冠心病。含糖较高的水果有苹果、梨、柑橘、柿子、西瓜、桃等。所以，吃水果过多也有害于身体健康。从中医食疗角度来讲也是这样：比如说苹果，性凉，含钾较多，吃多了会引起腹胀。因此，脾胃虚寒、溃疡病人不宜多吃。葡萄性味甘、酸，食用过量容易引起内热、泄泻等症，脾胃虚弱者更不宜多食。桃子、橘子性温辛、酸甘，多吃会令人生热上火，尤其是未成熟的桃子更不能多吃，否则，会腹中膨胀，生疖痛。香蕉性寒，脾胃虚、胃痛和腹泻、胃酸过多者不能多吃。【详细】

饮用酸奶的常见误区

1、酸奶中的益生菌对于健康有一定益处，但其作用有限。喝酸奶时，菌种都会经过人体的消化道，但并不会定殖在我们的肠道中；即便少部分菌种留下来了，它们成功存活的数量也很低。因此，想要通过喝酸奶来增强体内益生菌的数量是不科学的。“建议喜欢喝酸奶的人长期坚持喝就好，不用刻意地追求所谓的‘特殊菌种’。”

2、不建议大家进餐后再喝酸奶来促进消化。酸奶确实有一定促进消化的作用，但是，进餐后人体已经处于饱腹状态，再喝酸奶可能会感觉更撑。因此，日常生活中，大家可以选择其他时间段来饮用酸奶，长期坚持喝酸奶能够改善人体的消化功能，有助于保持身体健康。【详细】

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