空腹吃水果助消化

苹果、橘子、葡萄、桃子、梨等水果中含有大量有机酸（如苹果酸、柠檬酸、酒石酸等）会刺激胃壁的黏膜，对胃部健康非常不利。尤其是儿童，饭前空腹吃水果，还会影响正餐的质量。时间一长，不是缺这个营养素，就是缺那个营养，很容易引起消化不良，对儿童的生长发育极为不利。

水果能当饭吃

许多白领女性认为正餐光吃水果，不但可以减肥，还可以起到养颜美容的作用，一举两得。其实，这个观点是错误的。久而久之，不但会造成毛发干燥断裂、皮肤失去光泽，还可能经常感冒，出现贫血、锌缺乏、工作或学习障碍。正餐光吃水果，不论过与不及，都无法摄取足够的蛋白质、脂肪及钙、铁、锌等微量营养素。因为水果中并不含有这些营养素或含量甚微。水果的水分占80％，以葡萄糖、果糖、蔗糖为主的糖类占10％。因此，水果不可当饭吃，应以正餐为主，水果为辅。

吃水果多多益善

在营养学里，无论什么营养素、什么食物，都要讲究一个“度”。国外研究表明，食用过多的果糖会使人体缺铜，导致血液血胆固醇增高，引起冠心病。含糖较高的水果有苹果、梨、柑橘、柿子、西瓜、桃等。所以，吃水果过多也有害于身体健康。从中医食疗角度来讲也是这样：比如说苹果，性凉，含钾较多，吃多了会引起腹胀。因此，脾胃虚寒、溃疡病人不宜多吃。葡萄性味甘、酸，食用过量容易引起内热、泄泻等症，脾胃虚弱者更不宜多食。桃子、橘子性温辛、酸甘，多吃会令人生热上火，尤其是未成熟的桃子更不能多吃，否则，会腹中膨胀，生疖痛。香蕉性寒，脾胃虚、胃痛和腹泻、胃酸过多者不能多吃。（荀晓霖）