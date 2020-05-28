王旭峰：不合理膳食结构致相关慢病发生 改善营养不均衡迫在眉睫

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康 ”的圆桌论坛上，首都保健营养美食学会会长王旭峰表示，良好的生活方式利于保持健康的身体状态，合理饮食习惯，保证多种营养的摄入是健康生活的重要板块，核桃富含丰富营养物质，有助于大脑、神经系统发育，利于身体健康成长。

王旭峰认为，现阶段，我国营养不良问题依然存在，主要是营养摄取不均衡，膳食结构不合理导致的膳食营养相关慢性疾病数量庞大，改善国人营养不均衡现状迫在眉睫。

“世界卫生组织公布，决定我们每个人健康有五个关键因素，15%取决于遗传，10%取决于社会因素，7%取决于自然环境，8%取决于医疗条件，而60%取决于生活方式。”王旭峰说：“生活方式说得直白一点就是生活习惯，涵盖饮食、心理、运动、睡眠等方方面面，而在决定我们健康60%的生活方式当中营养是非常重要的板块。”

王旭峰介绍，核桃作为坚果，富含丰富的营养物质，对于大脑、神经系统发育都有帮助。中国营养学会组织编著的《中国居民平衡膳食宝塔》中推荐，大豆及坚果摄入量为25—35克。“平时大家补充核桃这样的坚果还是必要的，一个普通的核桃如果去壳大概是5到6克，如果按照6克来算，如果取坚果摄入量上限的话差不多为6个。”

“优质核桃制品对于大脑健康同样起帮助作用。”王旭峰说，“无论是α-亚麻酸，还是卵磷脂，或者是维生素B1、B2这些关键性指标，核桃制品在含量上能多一些特征性指标，提升含量，对提升产品实际营养价值都会有很好的作用。”