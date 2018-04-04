春季养生，别错过“三笋”和“四果”

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

春季，应该选择哪些蔬菜和水果？莴笋、芦笋、竹笋因富含水分、维生素、矿物质和膳食纤维，有着“春季菜王”的美誉。而草莓、菠萝、芒果、樱桃，又是深受大家喜爱的时令水果。

莴笋，天然开胃菜

提到开胃，很多人想到山楂，其实有些蔬菜也能起到类似作用，比如莴笋。莴笋味道清新，略带苦味，能刺激消化，增加胆汁分泌，有助于增进食欲。莴笋适合拌、烧、炝、炒，也可做汤，凉拌最能发挥其开胃的特长。

原料：莴笋1根、红椒半个、盐3克、白醋1茶匙、糖3克。

做法：莴笋去皮，切成5厘米长的细丝，红椒清洗干净后去籽，也切成5厘米长的丝。将切好的莴笋丝和红椒丝放入水中，浸泡5分钟，捞出沥干，放入碗中，加入盐、白醋、糖，拌匀即可。

需要注意的是，莴笋中水分含量很高，每100克中含有95.5克的水分，新鲜的莴笋茎很挺拔，而不新鲜莴笋茎比较柔软，而且它遇热易抽薹，抽薹的莴笋由于水分的减少，皮会有明显增厚的感觉，所以在食用时，削掉的皮就会多。【详细】

竹笋：降糖降脂还通便

中医认为，竹笋味甘、性寒，能化痰理气，清热除烦，通利二便，所以有“宽肠菜”的美誉。李时珍认为：竹笋滑利大肠……俗谓之刮肠篦。膳食纤维可以在肠道中吸收水分，软化大便，预防便秘，有效预防结肠癌的发生，中医自古以来就“欲得长生，肠中常清，欲得不死，肠中无屎”的养生理念，所以“宽肠菜”竹笋适合有便秘习惯的人吃。

竹笋中的膳食纤维可以与胆酸结合，并随粪便排出体外，有利于降低体内的胆固醇，也就是有降血脂的作用，所以，竹笋也适合血脂高的人群。

竹笋中糖和脂肪含量非常少，膳食纤维在胃中可以吸收水分膨胀，体积和质量增大几十倍，给人带来饱腹感，不会过多进食，避免肥胖的发生，而且延长食物在胃中的停留时间，延缓葡萄糖被吸收的速度，避免餐后高血糖出现，对糖尿病患者有一定的辅助治疗作用。【详细】

芦笋：被称为“蔬菜之王”，有助于抗癌

芦笋其实不是笋，因其状如春笋而得名。芦笋称为“蔬菜之王”，西方人尤其喜欢吃，认为其有助于抗癌。

而事实上，我国现存最早的药书《神农本草经》里就有关于芦笋的记载，里面将芦笋称为“上品之上”，仅次于人参。芦笋的营养价值不用多说，高纤维、低脂肪、高钾，而且，其中含有一种重要的抗癌成分芦丁。这么好的蔬菜，而且现在一般菜市场都能买到，错过实在可惜。

最常见的是绿色的芦笋，其实，芦笋也有白色的，两者颜色的差别是因为种植方式造成的，绿色芦笋长在地面上，有阳光“滋养”，而白色芦笋则是埋在沙里长成的。芦笋吃的就是它的嫩茎，越鲜嫩，味道越鲜美，口感越好。【详细】

草莓：每天吃十个有助防乳癌

草莓被誉为“果中皇后”，外观漂亮诱人、味道酸甜可口，维生素C含量比苹果、葡萄高7~10倍，成为不少女性最钟爱的水果之一。此前有研究表明，每天食用500克草莓（约10~15颗），能够有效降低血液中胆固醇的水平，并具有抗氧化与抗炎的效果。意大利马尔凯理工大学发表在《科学》杂志上的一项研究称，草莓还能抑制乳腺癌细胞的生长。【详细】

芒果：能改善你的新陈代谢

有新研究表明，芒果具有改善新陈代谢和防止代谢疾病的抗炎效果。

芒果不仅含有丰富的维生素C，维生素A和纤维，还含有高浓度的多酚物质，它们具有抗炎特性。德克萨斯农机大学的研究人员最近的一项研究测试了这些多酚的潜在益处，在测试的42天中，每天给肥胖组和瘦人组各400克新鲜冷冻芒果果肉。研究发现，瘦人组的血压下降(肥胖组没有)，肥胖组的受试者血红蛋白A1c水平升高，而血红蛋白A1c能降低糖尿病风险。

德克萨斯A&M的另一项研究发现，42天连续摄入400 g芒果果肉的肥胖组志愿者们的肠道微生物群发生了积极变化，与瘦相关的细菌增加了，而与肥胖相关的细菌减少了。这可能导致吸收和新陈代谢的改善。【详细】

菠萝：补脾益气健脾开胃

菠萝香味浓郁，口感水润，被很多人喜欢。很多人不知道的是菠萝中含有一种叫“菠萝朊酶”的物质，能分解蛋白质，帮助消化，消除炎症和水肿，能够促进血液循环。过了一个冬天，吃过了很多肉类及油腻食物之后，吃些菠萝对身体很好，可以预防脂肪沉积。

另外，菠萝是很适合制作酵素的水果，可以将1个菠萝和4-5个柠檬都切片待用。在洗干净的玻璃罐中先铺一层柠檬，再铺一 层冰糖，再铺一层菠萝，按照这种顺序一层柠檬一层冰糖一层菠萝，到8分满的时候，做好的菠萝酵素放在阴凉处，等待四周左右就可以了。【详细】

樱桃：既是保健佳果，又是治病良药

樱桃不但是保健佳果，而且还是治病的良药。唐代《新修本草》记载：“樱桃，味甘性温，微酸，主调中，益脾气。”《滇南本草》说它“能治一切虚症，大补元气，滋润皮肤”。《本草纲目》言其“调中益脾气，令人好颜色，止泄精，水谷痢”。中医认为，樱桃性温，味甘微酸，入脾、肝经，有补中益气、祛风胜湿、收涩止痛、养颜驻容等作用。内服治虚寒气冷、面色清白、遗精、风湿疼痛、四肢不温、腹泻等，外用治汗斑、冻疮、烧伤等。

樱桃一般人群均可食用，尤宜适合脾胃虚寒、消化不良、便溏腹泻、瘫痪、风湿腰腿痛、关节炎、体质虚弱、贫血乏力、面色无华者食用。但樱桃性温热，不宜多食（每次约30克为宜），特别是有热性病、虚热咳嗽、便秘及上火的人应忌食；有溃疡症状、糖尿病、肾功能不全及少尿者慎食。需要提醒的是，樱桃核仁含氰甙，水解后产生氢氰酸（可以抑制呼吸酶，造成细胞内窒息，有剧毒），药用时应在医生指导下进行，切莫擅自乱用偏方，以免发生中毒等意外。【详细】