“补充营养”是补充单一的维生素、蛋白质、膳食纤维?其实单一营养研究已向系统营养研究转变，供给原则是：种类全面、比例适当、数量充足、供求平衡。系统营养补充，需盖好“三层楼”。

第一层：基础性营养

保障人基本生存的营养

名词解释：人体是由细胞构成的，人体整体的功能是由所有细胞共同完成的，在这个过程中需要基础性营养素的系统供给，6大类42种必需性营养素大多属于基础性营养，包括糖类、脂类、蛋白质以及维生素、矿物质等;这些营养素短期缺乏会导致疾病，长期缺乏会导致死亡。

我们应该吃什么?《皇帝内经》给我们的饮食建议就是最传统的系统营养观。

“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充，气味合而服之，以补精益气。”

北京市营养源研究所总工程师、《系统营养论》专著作者蒋峰解释，我们的祖先从营养的角度把食物分为四大类：五谷、五果、五畜、五菜。这个“五”在中国传统文化中是指“多”，这也在告诉我们饮食要注意食物多样性原则。

其中的“养、助、益、充”，则是从食物的营养作用角度来讲，不同的食物营养价值不同。这些是老祖宗的观点。

蒋峰教授指出，“科学研究发展到现在，生命的本质是细胞利用营养素的新陈代谢，这是学界的共识。”而我们的细胞需要的就是全面、系统的营养，只有满足它，才能让它更好地发挥作用，保证我们的身体健康。

第二层：功能性营养

保障特定组织和器官功能的营养

名词解释：人体不同的细胞相互关联构成了人体组织和器官，每个正常的组织器官都有其相对固定的营养比例关系。比如，肌肉营养需要更多蛋白质，骨骼营养需要更多钙离子，红血球营养需要更多铁离子等。

“如果就肝病来讲，你会发现肝硬化的病人跟正常人吃一样的膳食，对于病人来说，其他营养成分是够的，但是脂肪和某些营养素会缺乏，而且这是一个缓慢的过程，病人自己不觉得。”北京佑安医院重症肝病科主任孟庆华提醒大家重视。

她举例，比如，B族维生素缺乏，可能引起腹水感染和覆盖，那就是腹膜炎的症状。

还有，锌和硒的缺乏，如果有伤口需要修复，这两种营养素的补充也是非常重要的。

因此，很多学者认为，应该把营养不良作为很多肝病的并发症之一。

不同的组织和器官，都有不同的营养需求，只有满足了这个功能性的针对的营养需求，才能给组织和器官的正常运转与康复提供保障。

第三层：调节性营养调节人体新陈代谢的营养

名词解释：细胞正常的新陈代谢过程中，除基础性营养、功能性营养以外，还需要一些调节人体代谢的营养物质的参与。包括42种必需营养素的单一性使用，以及黄酮类、皂甙类、多糖类各种植物化学物质。

食物中还有一些物质很神奇，它不一定是人体必需的，但是用于调节人体健康非常有益。

首都医科大学基础医学院教授温铭杰指出，免疫系统分布于全身，除了要驾好“调(调整平衡心态)、养(保持系统营养)、防(积极预防疾病)、休(保证良好休息)、练(适度锻炼)”这五驾马车外，还需要适时补充一些调节性的营养物质，比如灰树花、香菇等真菌多糖以及牛磺酸等各类植物化学物质，利用这些物质来促进免疫系统的提高和完善。

有些人睡不好，吃了褪黑素就管用了，这也是有道理的，因为褪黑素、甘氨酸等都是调节神经系统的一些调节性营养物质。又比如，从大豆中提取的磷脂(预防动脉硬化)、绿茶中的儿茶素，则有利于调节内分泌系统等等。

日常食物中，比如蓝莓中的花青素、番茄中的番茄红素、大豆中的大豆异黄酮、人参中的人参皂甙等等，这些都是对人体有益的调节性营养物质。(乔靖芳整理)

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