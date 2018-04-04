关于吃鸡蛋五大认识误区

从古至今，鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客，几乎每天都离不开它。不过，虽然吃了好多年，很多人对鸡蛋了解不够，关于它的误区一直广泛流传。

误区一：蛋黄越黄营养越好。蛋黄颜色与其含有的各种色素有关，其中一些色素如胡萝卜素等的确具有营养价值。不过，现有的技术手段很容易让蛋黄颜色加深，不仅与营养无关，还会带来安全隐患。

误区二：农家蛋更营养。真正的农家蛋(土鸡蛋)可能会更好吃一些。但检测表明，农家蛋的各个营养素含量并不比普通鸡蛋更高。另外，放养土鸡的产蛋环境卫生状况不好把控，鸡蛋受到粪便污染的可能性较大。

误区三：“初生蛋”和“功能蛋”更有营养。一般来说，鸡在生长期130~160天之内所产的蛋都会被称为初生蛋。没有任何检测证据表明，初生蛋的营养素含量比普通鸡蛋更多。实际上，初生蛋个头较小，每个约40克，因重量不够标准，在国外是不允许出售的。功能蛋是指通过饲料技术使鸡蛋富含锌、碘、硒、钙等营养素。这听起来很好，但实际上，因为没有标准也不好检测，很多产品都有过度宣传之嫌。

误区四：产妇要多吃鸡蛋。产妇坐月子时大量吃鸡蛋是我国一个习俗，但在食物丰富的今天，已经不再适用。产妇应该保证食物多样性，除了每天吃一两个鸡蛋，还要吃肉类、奶类、豆类、粮食和果蔬，以达到膳食平衡。

误区五：毛鸡蛋是滋补品。毛鸡蛋即“死胎蛋”，是鸡蛋孵化至半途的胚胎，在很多地区常作为滋补品食用。实际上，毛鸡蛋营养价值并不高，而且往往含有很多致病菌。