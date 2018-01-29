冬天吃这三种根菜、两种水果最养生 

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

冬天吃根菜，最经济的养生方

“春吃花、夏吃叶、秋吃果、冬吃根”，这就是中医所说的“人以天地之气生，四时之法成”。为何冬天要多吃根呢？广州医科大学附属第二医院中医科副主任张竞之解释，中医养生讲究顺应四时阴阳，人与自然都有春生、夏长、秋收、冬藏的特点。“冬藏”以蓄积能量，而根部是植物储存能量最多的部位。此时正是各种根类蔬菜上市的季节，如萝卜、山药、红薯、土豆等，以下几种根菜绝不能错过——

萝卜

《本草纲目》中记载萝卜有“消积滞、清热、化痰、理气、宽中、解毒”之功效，长于顺气健胃，对气郁上火生痰者有清热消痰作用。民间也有“冬吃萝卜夏吃姜， 不劳医生开药方”的说法。

山药

《本草纲目》里说：“山药益肾气，健脾胃，止泻痢，化痰涎，润皮毛。”山药能补肺、脾、肾，它不热不燥，性味平和，适合各种体质的人。其中山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于增强脾胃消化吸收功能。山药含有黏液蛋白，有降低血糖的作用，适合糖尿病患者食用。

莲藕

藕在《本草纲目》中被称为“灵根”。吃新鲜莲藕片，不仅开胃爽口，还有清火润燥的功效。莲藕含有丰富的维生素B，有助于缓解疲劳、促进新陈代谢和消化，其还含有维生素C、钙、铁等无机盐，具有抗氧化作用的多酚类物质。【详细】

冬吃柚子好处多

冬天，正是柚子上市的大好时节。柚子营养丰富，果实鲜食甘酸可口，其果皮、柚花皆可入药。《本草纲目》之中记载，柚子具有健胃消食、化痰止咳等功效，经常食用，对高血压、糖尿病等有辅助治疗作用。柚子主要具有下面五大功效。

1.开胃消食。柚子用于胃病、胃肠气胀，消化不良，饮食减少者，还能够除口中恶气。

2.解酒、化痰止咳。柚子用于伤酒、慢性咳嗽、痰多气喘等症，对酒醉、口臭或者乘车、船致昏眩呕吐，缓慢嚼服柚肉能够缓解症状。

3.祛火。柚子清香、酸甜、凉润，营养丰富，药用价值很高，富含胡萝卜素，B族维生素、维生素C以及各种矿物质。柚子性偏寒，食用柚子有一定的去火功效。

4.增强体质。柚子可以帮助身体更容易吸收入钙及铁质，其所含的天然叶酸，对于孕妇有预防贫血发生和促进胎儿发育的功效。

5.降血糖。柚子虽然是水果，甜味也很足，但却能够降血糖，预防妊娠糖尿病。柚子虽好，但也有禁忌。它不能与药同时服用，特别是高血压患者服药期间禁吃，还有一些身体虚寒的人也不宜多吃。【详细】

冬季吃甘蔗好处多

甘蔗，是冬令水果之一，也是水果中唯一的茎用植物。因其甘甜多汁、浆汁甜美、含糖量高，被称为“糖水仓库”，大人和小孩都非常喜欢吃。

中医认为，甘蔗具有清热解毒、生津止渴、润肺去燥的功效。甘蔗含水量高达84%左右，富含蔗糖、葡萄糖和果糖，是制糖的优良原料，还含有多种维生素和矿物质。吃甘蔗不但能解渴，还能提供营养、补充能量、缓解疲劳，适合低血糖患者。

甘蔗是粗纤维含量较多的水果，不但能滋润喉咙、保护嗓子，多嚼甘蔗，相当于清洁口腔，从而起到保健牙齿的作用，可以称之为“口腔清洁工”。正如谚语所说：“立冬食蔗不会齿痛”，口有异味、口腔炎患者不妨多嚼嚼甘蔗。【详细】

鸡蛋营养价值长期被误解

近年来，人们生活水平提高了，心血管病患者却越来越多，有人认为鸡蛋是高胆固醇食物，而不敢轻易触碰。事实上，鸡蛋不仅营养丰富，而且还有一些突出的保健功效，不应再被误解。

美国农业部用现代科技方法重新测定鸡蛋中的胆固醇含量，发现其比原先认为的低22%。他们从全美各地取来2500枚鸡蛋进行检测，结果发现，一枚平均大小的鸡蛋含胆固醇213毫克，明显小于过去认定的274毫克；每枚平均大小的鸡蛋含脂肪5克，含热量仅75卡， 是一种低热量食物，这在一定程度上有助于解除人们过去对鸡蛋的某些误解。【详细】

年糕如何巧食用

吃年糕有“年年高”“一年比一年好”的寓意，意味着来年“长得高、收入高、职位高”。年糕香甜软糯、营养丰富，深受老人和孩子喜爱。不过，吃得不对，很可能导致“三高”。那么吃年糕需要注意些什么呢？

不宜吃多。每100克年糕的热量为165千卡，比同等重量的米饭高49千卡。如果一次性吃太多年糕，很容易摄入热量超标。可将年糕作为主食的一部分，适当减少米饭、面条、馒头等摄入量。如果吃年糕后出现腹胀、反胃等症状，应立即停止食用。

不宜吃凉。年糕由糯米、黄米等制成，变凉后会反生，变得发硬、易碎，失去黏黏的口感，而且不易消化，刺激胃肠道。建议年糕变凉后，重新蒸一下再吃。

不宜煎炸。炸年糕是街头的畅销小吃，吸油的面粉加上本身热量较高的年糕，更容易摄入过多热量。左小霞建议，吃年糕最好用蒸、煮的方式，营养损失少，更健康；也可用来涮火锅或做汤，搭配青菜、豆腐等食用。

特殊人群不宜吃。年糕的升糖指数较高，尤其是炸年糕，口感较黏，不易消化。不少人还喜欢把年糕蘸着白糖、裹着蜂蜜一起吃，导致油、糖含量更高。血糖偏高的人不能吃太多。老人和孩子的消化系统较弱，食用时一定注意细嚼慢咽，不要吃得太快。平时吃年糕时不要说笑、打闹等，避免因食管痉挛导致噎食或呛咳。

不宜与酸奶、糖葫芦一起吃。年糕的黏性比较大，喝酸奶或吃糖葫芦之后再吃年糕，容易导致食物堵在胃里，有些消化功能不好的人群还可能形成“胃石”。【详细】

西兰花配酸奶防肠癌

新加坡一项新研究表明，酸奶和西兰花的混合物有望预防和治疗肠癌。

新加坡国立大学研究人员在人体肠道内发现一种无害的大肠杆菌。他们通过改变该菌种的基因结构，使其发展成为可附着在肠癌细胞表面的益生菌。此外，科学家们又将西兰花等十字花科蔬菜中提取的物质转化为一种有效的抗癌药剂。【详细】

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