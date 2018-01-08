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【吃货指南】

“带饭致癌说”不可信　牛奶不能“一口闷”！

2018年01月08日08:07 来源：人民网-人民健康网

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

“带饭致癌说”不可信

对于公司没有食堂又不爱吃外卖的上班族来说，自己带饭实惠又合胃口。但近日，一则宣称“中午带饭成年轻白领胃癌诱因”的微博被广泛转发。“做熟的菜在存储过程中，所含的硝酸盐会被还原成致癌物亚硝酸盐，吃这样的饭菜会得胃癌，千万别再自己带饭了！”这一说法让广大带饭族们有点心惊肉跳。东南大学中大医院消化科主任医师陈洪对此辟谣说，上班族不必担心，因为带饭吃根本不会得胃癌。

吃自己带的饭虽然不会致癌，但如果搭配不均衡、存储不当，也不利于健康。陈洪建议，带饭族最好选择西红柿、茄子、西葫芦、莲藕等硝酸盐含量较低的瓜茄类、水生类蔬菜为烹饪食材。菜做熟后先不要翻动，放凉后立刻盛入刚消毒（开水烫几分钟）后的保鲜盒中，使盒内形成负压，减少微生物进入。如果时间允许，最好早上再做要带的饭，尽量缩短饭菜的保存时间。【详细】

每天一份绿叶菜，大脑年轻11岁

美国芝加哥拉什大学医学中心进行的一项研究表明，尽管认知能力会随着年龄增长自然衰退，但每天吃一份（约100克）绿叶菜将有助保持记忆力和思考能力。

研究人员招募了平均年龄81岁的1068名志愿者，让他们从2004年开始坚持填写“饮食频率调查表”，对他们食用绿叶菜的频率进行统计。此项研究开始时，全部受试者均未患老年痴呆症。根据摄入绿叶菜频率的不同，受试者被分为5组，定期接受记忆力和思考能力测试及认知评估对比。结果表明，虽然所有人在思考能力和记忆力测试中的得分平均每年以0.08个单位的速度下降，但在10年里，食用绿叶菜频率最高的一组人的下降速度比最低的一组人慢，二者差异相当于11年的年龄差距。即使将酒精、盐分、高血压、肥胖、教育水平等其他影响大脑健康的因素考虑在内，这一结果也同样有效。【详细】

食粗粮讲究多 要因人而异

近年来，吃粗粮逐渐成了一种时尚，玉米面窝头、小米燕麦粥、杂面面条以及各种豆制品，组成了备受青睐的“粗粮宴”。粗粮主要包括谷类中的玉米、小米、紫米、高粱、燕麦、荞麦、麦麸以及各种干豆类，如黄豆、青豆、赤豆、绿豆等。虽说吃粗粮对健康有好处，但要食之得法才能事半功倍。

品种多样

吃粗粮要多样化、交替食用，因为每种粗粮营养价值侧重点不同，如玉米含有大量的卵磷脂、亚油酸、维生素E、维生素B6、烟酸等，但所含烟酸为结合型，如果食用前不进行碱处理，就不能被人体利用，等同于烟酸缺失；小米含有大量维生素B1、维生素B2，具有调养作用，但其氨基酸组成不理想，赖氨酸过低而亮氨酸过高，也不能长期食用。

因人而异

粗粮虽好，但以下几种人群要慎食。因为粗粮里含有丰富的植酸盐和磷酸盐，与钙等矿物质结合会形成难溶物，妨碍机体吸收。患消化系统疾病的人：如果患有肝硬化食道静脉曲张或是胃溃疡，进食大量的粗粮易引起静脉破裂出血和溃疡出血。免疫力低下的人：如果长时期每天摄入过量的纤维素，会使人的蛋白质补充受阻、脂肪利用率降低，造成骨骼、心脏、血液等脏器功能的损害，降低人体的免疫能力。老年人以及儿童：过量食用粗粮不仅阻碍胆固醇的吸收和其转化成激素，也妨碍营养素的吸收和利用。不同人生长发育对营养素和能量的需求不同，对于维持激素水平的生理要求也不同。老年人的消化功能减退，而孩子的消化功能尚未完善，消化大量的食物纤维对于胃肠是很大的负担，而且营养素的吸收和利用率比较低，不利于小孩的生长发育。如果将粗粮研磨成粉或粉碎成小粒吃，则有助于消化和吸收。对于怀孕期和哺乳期的妇女来说，多吃粗粮弊大于利，因此也不提倡多吃。【详细】

冬天适当吃点甘蔗

有句谚语说得好“立冬食蔗不会牙痛”，甜甜的水果会受小朋友喜爱，家长又会担心这对牙齿不好。其实冬天可以适当吃点甘蔗。

一是甘蔗里面含有大量的铁元素，每500克里就有4.5毫克的铁，且还有锌、锰等人体所必需的微量元素。铁是造血不可缺少的元素，利于养血，血补足了才有利于把“气”输送到身体的各个器官中。甘蔗富含的大量维生素C，对口腔炎症和口臭也有一定的疗效。

二是甘蔗有大量的纤维。在吃甘蔗的过程中，通过反复咀嚼这些纤维，可以把口腔和牙缝中的食物残渣及沉积物清除干净，这个过程跟刷牙的原理是一样的，由此提高了牙齿的自洁和抗龋齿的能力，且在反复咀嚼甘蔗时，也充分锻炼了口腔的肌肉，增加了咬合及面部肌肉的力量。

把甘蔗切成食指大小，更方便给小朋友食用。即使甘蔗渣吃进肚子里也不用紧张，甘蔗的纤维通过刺激肠道壁有促进肠道排便的功效。【详细】

喝牛奶不能“一口闷”！怎么喝更好？

很多人不喜欢牛奶的味道，喝奶如喝药，捏着鼻子“一饮而尽”。其实，这样会影响营养的吸收，对肠胃较弱的人来说，将加重负担。

牛奶含有丰富的蛋白质和脂肪，快速喝下会导致肠道内渗透压一过性增高，对胃肠造成负担，导致渗透性腹泻等。肠蠕动加快后，就像吃饭没有细嚼慢咽一样，会使营养物质直接排出体外，消化吸收率很低。对于乳糖不耐受的人来说，不适感更强烈。【详细】

为啥你喝凉水都长胖？问题在这

我们经常会听到或者看到有些大胃王，一顿吃很多，但是还不长胖；而有些人则“喝凉水都长胖”。这到底是怎么回事呢？难道是因为有了“肥胖”基因，一旦拥有就不能改变？

为啥你喝凉水都长胖？

体重的变化跟热量摄入有着直接的关系，热量摄入越高，又不能消耗出去，储存在身体里就会造成体重的增加，但是原因远远不只这一个。

基础代谢率：基础代谢率就是人们在没有任何活动的情况下能够消耗热量的占比，在婴儿时期是最高的。而在20岁之后，基础代谢率就会随着年龄的增加而降低。对于女性来说，由于体内储存的脂肪比男性多，而天生的基础代谢率又比男性低，所以在摄入同等热量的情况下，需要消耗更多的热量才能降低体重。

活动量降低：一般人在青少年时期活动量大，但是随着生活习惯的改变，虽然吃的少了，但是动的更少了，多余的热量还是无处消耗。

食物的差异：吃的少并不代表吃的对。动物性的食物吃的多，在代谢过程中产生的废物也多，也会影响基础代谢。而植物性的食物产生的代谢废物少，脂肪含量也少，对身体代谢还有促进作用。【详细】

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(责编：盛月、权娟)


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