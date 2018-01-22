健身养颜、健康滋润 冬季养生多“炖炖”

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

冬季养生多“炖炖”

干燥的冬季，煲一锅美美地汤，浓香四溢，不仅可以驱散整个冬天的寒冷，还有着健身养颜的功效，为每一天的生活带来健康滋润。

霸王花百合煲猪肺

材料：霸王花70克，百合50克，杏15克，蜜枣3个，猪肺1个，猪碎骨100克，生姜3片。

做法：各汤料洗净。猪肺从喉部灌入清水后揉擦，反复多次至洗净，切块，置镬中不下油盐，稍炒片刻；霸王花、百合、杏浸泡；蜜枣去核，与猪碎骨、生姜片一起一瓦煲，加入清水2500毫升（约10碗量），武火滚沸后改文火煲约两小时，调入适量食盐便可。

鲢鱼炖豆腐

材料：鲢鱼，石磨豆腐，胡椒粉，老抽，蚝油。

做法：将鲢鱼宰杀洗净后过油炸后备用；在炒锅放油，加入葱、姜、蒜、八角、干辣椒、蚝油、老抽炒出香味后加入自制高汤；放入炸好的鲢鱼和自制老石磨豆腐大火炖50分钟即可。

山药炖羊排

材料：羊肋排，铁棍山药，胡萝卜。

做法：将山药、胡萝卜切菱形块备用，羊排剁块后焯水备用；炒锅放油，加入葱花炒出香味后倒入高汤，加入盐、味精、胡椒粉、鸡精后放入羊排；羊排炖至半成熟加入铁棍山药、胡萝卜再炖15分钟即可。

党参黄芪炖鸡汤

材料：母鸡1只，党参50克，黄芪50克，红枣10克，姜片。

做法：母鸡洗净，红枣去核洗净，再把党参、黄芪用清水洗净，切成一段一段。将鸡放入炖盅内，加适量水，放入党参、黄芪、红枣、料酒、精盐、味精、姜片，放入笼内蒸至鸡肉熟烂入味，取出即成。【详细】

桂圆美味养颜 但用量不宜过大

桂圆肉，又称“龙眼肉”“元肉”。桂圆为无患子科常绿乔木龙眼树的成熟果实。于初秋果实成熟时采收，烘干或晒干，去核取肉备用。

中医认为，桂圆肉性味汁、温，入心、脾经，有补益心脾、养血安神之功效，主要用于心脾虚损、气血不足所致的失眠、健忘、惊悸、怔忡、眩晕等。本品为滋补良药。《本草纲日》言其“健胃益脾，补虚长智”。

桂圆肉有良好的健脾补血效果，适用于贫血、神经衰弱、失眠健忘、年老体衰、病后、产后气血不足、记忆力下降等。本品性味甘温，服食时用量不宜过大，以免中满气壅；脾胃虚弱、恶寒发热、舌苔厚腻、痰阻中焦、水饮内停者，不宜服食。现介绍几则桂圆肉粥方，供选用。【详细】

养眼护眼多吃这些食物

养眼护眼，除了规律的休息和做眼保健操以外，大家日常还可以多吃以下几种食物。

1、鸡蛋。鸡蛋中含有优质的蛋白质，且容易被人体吸收。人体增加蛋白质摄入能促进细胞再生，有利于养眼护眼。

2、海带。海带含铁，而铁质是构成血红蛋白的核心成分。补充适量的铁质能促使血红蛋白增加，从而增强输送氧分和营养成分的能力，常食用海带能缓解黑眼圈的困扰。

3、胡萝卜。胡萝卜中含有维生素E和维生素A，能维持上皮组织正常机能，对眼球和眼睛周围的肌肤有滋养的作用，能够改善黑眼圈。

4、绿茶。因为长时间对着电脑而形成的黑眼圈，可以多饮用绿茶来淡化黑眼圈。补充特异性植物营养素，抑制自由基对皮肤支持纤维造成破坏，外敷也很有帮助。

5、芝麻。芝麻富含对眼球和眼周肌肤滋养作用的维生素E，缓解黑眼圈的形成。不仅如此，还能让头发乌黑亮丽。除了芝麻，花生、核桃、葵花子也同样含有维生素E。【详细】

吃这些，血管变年轻

血管老，人就老。人体就像一棵大树，血管如同根系，它们保持年轻，人才能永葆活力。

膳食纤维：控压调脂。膳食纤维，尤其是水溶性膳食纤维可降低血浆胆固醇水平。流行病学调查证实，充足的膳食纤维可降低冠心病、动脉粥样硬化等心脑血管病的风险。健康成人每天应摄入膳食纤维25克，代表食物包括秋葵、豆角、金橘、苹果、梨等果蔬，带皮的大豆类（黄豆、青豆等）、杂豆类（扁豆、蚕豆、豌豆等）、全谷类（燕麦、大麦、小麦等）以及坚果类（大杏仁、核桃、花生等）都富含膳食纤维。

磷脂：防血管硬化。磷脂是脂蛋白的成分之一，而脂蛋白好比携带胆固醇的“小船”，可促进胆固醇合理转运与代谢，防止胆固醇在血管壁沉积。正常人每天摄入6～8克磷脂比较合适，可一次或分次摄取。如果为了保健需要，可适当增加至15～25克。磷脂在蛋黄、大豆中含量丰富。另外，瘦肉、动物肝脏、葵花籽、亚麻籽、芝麻籽中也比较多。【详细】

坚果带哈喇味，千万别吃了

近一两年，坚果的名气可谓与日俱增，一方面是一些生产坚果的公司企业宣传做得很到位，另一方面也是大家生活水平提高了，对于坚果这一特殊类别的营养需求大幅度增加，每天一袋“每日坚果”已经成为不少人新近养成的日常习惯了。

一般正常的坚果保质期是240天，但无论放置多久的坚果，只要有哈喇味，是坚决不能食用的。因为有哈喇味的坚果已经发生氧化酸败，长期食用会使体内某些代谢酶系统遭受损伤，还可能促使大脑早衰，对心脏也有不利影响。【详细】

喉咙干？这三个饮食小方帮你润喉

罗汉果茶；现在，罗汉果挺常见的，在超市和药店基本都可以买到。清肺利咽，化痰止咳，善清肺热，化痰饮，可以利咽止痛，如果是咽干咽痛，单用泡水即可。

桔梗甘草汤；出自伤寒论的经典方剂，原名甘桔饮。桔梗：利咽祛痰，用于咽喉肿痛，甚至声音嘶哑时使用。甘草：祛痰止咳，清热解毒，止咳兼顾祛痰，对于咽喉肿痛有缓解作用。同样，也是用这两种简单的食药材泡水即可。

百合燕麦粥；《神农本草经》中记载百合味甘微苦，性平，具有润肺止咳，清心安神的作用。中医认为百合补益而兼清润，补不助火，清不伤正，是非常适合内有虚火的衰弱人群食用的。而现代营养研究认为百合含有碳水化合物、蛋白质等营养物质，通常会把百合列为主食或蔬菜的行列。燕麦是常见食材，具有养胃的功效，同时可以增加膳食纤维和矿物质的摄入，有利于人体健康。【详细】

苹果有营养 挑选学问多

新鲜安全这样挑

苹果的种类很多，对于不同的苹果在挑选标准上也有细微的差别。应尽量符合以下几个要求：

红富士

掂重量。购买时，把苹果拿在手里掂一下，有坠手的感觉，说明水分足、口感好。

看表皮。购买时，看苹果身上是否有条纹，条纹越多越好。

看果柄。购买时，看苹果柄是否有同心圆，由于日照充分，有果柄的比较甜。

看颜色。苹果是越红、越艳的好。

秦冠苹果

看大小。购买时，挑大小均匀的（最好是中等大的）。

看手感。用手轻轻按一下苹果，感觉可以按得动的就是甜的，按不动的就是酸的。

看颜色。颜色要均匀。

黄元帅苹果

看颜色。购买时，挑颜色发黄的，麻点越多越好。

看重量。用手掂量一下苹果，轻的比较绵，重的比较脆。

黄香蕉苹果

看表皮。表皮麻点越多越好。

看颜色。颜色是青的，略微泛黄的好。【详细】

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