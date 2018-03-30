走出吃的误区：喝汤弃肉不足取

肉汤里面的营养价值很低，不足肉本身的1/10。肉类所含的绝大多数营养物质是非水溶性的，还保留在肉块中

关于肉汤，有一个流传很久、影响很广的观点：“肉汤精华多，肉渣没营养”。所以，很多人有喝汤弃肉的习惯，认为鸡、鱼、肉骨等经过长时间炖煮，营养物质都已经释放到汤里，汤不仅味道鲜美，而且营养丰富。至于煮汤的肉，其中营养已经所剩无几，是“肉渣”“骨渣”。

大量科学研究证明，肉汤里面的营养价值很低，不足肉本身的1/10。喝汤弃肉是对食物和营养的极大浪费。长期大量喝浓肉汤还有风险，因为肉汤中嘌呤含量高，可能引起体内尿酸偏高，进而导致高尿酸血症和痛风。

肉汤的营养全部来自肉，肉类中含有水溶性和非水溶性两种营养成分。经过炖煮，汤里只有一些水溶性的物质，比如维生素C、氨基酸、小肽和钾元素，还有少量蛋白质会溶出来，但只有1%—2%。肉类所含的绝大多数营养物质是非水溶性的，钙、铁和90%以上的蛋白质等还保留在肉块中。

有人说，不能溶在汤里的物质都是不易被人体消化的东西，吃了也没用。这是错误的观点。对于健康的成年人来说，喝汤弃肉是舍本逐末的行为，得到的营养太少了，起不了补铁、补钙的作用，蛋白质的摄入也不足。

按照大部分人煮汤用盐的习惯，可以说一碗汤一克盐。自家做汤有控盐意识的还好，在外就餐时，那些美味鲜汤的含盐量往往很高，几碗汤下肚，再加上其他的食物，盐摄入量很容易就超标了。我国膳食推荐，健康成人每人每天摄入盐量不应超过6克。

很多人以做出乳白色的浓稠汤汁作为烹饪成功的标准，认为乳白色的汤比较营养和滋补。其实，这种汤还不如清汤，它的脂肪含量更高，常喝无益。汤能变成乳白色，要归功于脂肪，乳白汤汁的形成过程就是脂肪乳化的过程。在长时间的熬制过程中，食用油与肉食自身所含的脂肪组织会被粉碎成细小微粒，而卵磷脂和一些蛋白质能起到乳化剂的作用，形成水包裹着油的乳化液，最终成为乳白色“奶汤”。

肉汤中嘌呤含量高，钠盐和脂肪含量也不少，痛风患者和“三高”人群喝汤尤其要注意进食量，最好远离鲜汤、浓汤、甜汤，以免脂肪和能量超标，否则会导致血压、血糖、血脂和尿酸增高，引发或加重病情。“三高”人群可以适量喝一些小菜清汤，比如白菜豆腐汤，既可以补充蛋白质，也不会加重病情。

对于部分儿童和老人、术后体质虚弱、肠胃和消化功能不好的人来说，肉难以消化，是一种负担，而肉汤进食难度小，还可以提高和改善食欲，能够快速被人体吸收。肉汤中的营养虽不及肉本身的营养丰富，但是从肉中溶出来的游离氨基酸、小肽、谷氨酸、B族维生素等都是人体所需的重要营养素，可以作为肠道细胞的快速能源供应。从这个角度来看，古人说“喝汤滋补”也有一定道理。即便如此，喝汤也不要过量，以免影响正餐、加重胃负担。

烹调肉汤时要少放盐少放油。咸汤喝多了会引起血压上升，喝汤时最好撇去上面的浮油，以免增肥。

不要喝太烫的汤。有人喜欢高热的汤，觉得特别舒爽美味，岂不知过热的汤会伤害口腔和食道黏膜。研究发现，长期喝65℃以上的汤或热饮料，可能会增加患食道癌的风险。

不吃或少吃汤泡饭。汤泡饭，不是一个好习惯。对于孩子来说，会使孩子的咀嚼能力减弱。对于大多数人来说，容易使饭粒整粒吞下去，也容易不小心进食过多，加重胃负担。

（作者为北京协和医院营养科主任医师）

《 人民日报 》（ 2018年03月30日 19 版）