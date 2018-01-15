吃鸡蛋黄会血脂升高？那些年被误会的鸡蛋

编者按：随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品，怎么吃才能在满足味蕾的情况下，又能吃出健康呢？人民健康网为“吃货们”量身定制了一档《吃货指南》栏目，让您成为一位健康“吃货”。

那些年被误会的鸡蛋

误会1 吃鸡蛋黄引起血脂升高

流传最广的一个错误观点是：吃鸡蛋蛋黄会引起血脂升高并使人患“高脂血症”。诚然，蛋黄里确实含有较高的胆固醇。但问题是，高脂血症真是吃鸡蛋引起的吗？事实上，外源性胆固醇并非是导致人们患高脂血症的主要因素，因为人体肝脏制造的胆固醇约占血液中胆固醇总量的2/3以上，而通过食物摄取的胆固醇只占1/3不到。身体健康的人一般每顿饭吃1~2只鸡蛋，对血脂升高基本无影响。即使已经被医院确诊为高脂血症的患者，每天吃一只鸡蛋对血脂也没有影响。

营养学家还指出：吃鸡蛋不吃蛋黄大错特错，因为鸡蛋蛋白里仅含有蛋白质，而蛋黄则是“营养宝库”。蛋黄里含有丰富的营养物质，如卵磷脂、胆碱、VB12、VB6、VA、VE、VD、铁、锌、硒、磷等微量元素，以及叶黄素和ω-3脂肪酸等。更重要的是，鸡蛋蛋黄里的卵磷脂含有极高比例的“磷脂酰丝氨酸”，这种物质能增强记忆力和预防老年痴呆症。

误会2 土鸡蛋营养价值更高

另一个影响深远的错误观点是：“土鸡蛋比‘洋’鸡蛋（即养鸡场里的蛋）营养价值更高”，不少人对此深信不疑。事实上，中国农业大学食品营养学系的几位科研人员在十几年前就已做过两种鸡蛋的对比分析，结论是：除一两个指标稍有差距外，土鸡蛋和“洋”鸡蛋无论在维生素、矿物质和卵磷脂等重要指标上均无明显差异，唯一不同的是两种鸡蛋蛋黄的色泽（土鸡蛋的蛋黄比较红，而“洋”鸡蛋的蛋黄则呈淡黄色）。中国农业大学研究人员对此解释是：散养鸡平时经常啄食地上的草叶、菜叶和其它绿色植物，故摄入体内的β胡萝卜素数量远比养鸡场只吃配合饲料的鸡要高得多，故散养鸡的鸡蛋里含较高比例的β胡萝卜素。但营养学家同时指出，我们每天吃的蔬菜水果所含的β胡萝卜素和叶黄素远比一只土鸡蛋要多出几十倍。花高价买土鸡蛋不值得。

误会3 吃生鸡蛋比吃熟鸡蛋更健康

我国不少地区民间有吃生鸡蛋的习惯，认为生鸡蛋比煮熟鸡蛋营养价值更高。事实上，生食鸡蛋并不可取。

国外营养学家早在几十年前就已做过此类研究。研究结果表明：首先，生吃鸡蛋蛋白的吸收率不足50%，而吃煮熟鸡蛋，对蛋白的吸收率则超过90%。其次，鸡蛋蛋白中含微量溶菌酶（这种物质可预防鸡蛋变质），如生食鸡蛋，这种酶会阻滞人体的蛋白的分解吸收以及蛋黄里多种营养成分的消化吸收。更重要的一点是，鸡蛋蛋壳上经常会沾染沙门氏菌（一种可引起食物中毒的有害微生物），而生食鸡蛋有可能感染沙门氏菌，导致食物中毒事件发生。

误会4 鸡蛋不如鸭蛋有营养

不少地方（尤其南方地区）的人们相信，鸡蛋营养不如鸭蛋高。其理由是：鸭子放养在河湖水荡中，每天都能吃到小鱼小虾和蚬子螺蛳等水生动物，因此鸭蛋的营养要比鸡蛋高。

然而科学研究证明，鸭蛋的胆固醇含量比鸡蛋更高，且鸭蛋里的维生素矿物质含量反而不如鸡蛋高。鸭蛋里的脂肪含量更是大大超过鸡蛋。【详细】

喝橙汁有助改善记忆力

近日英国科学家的一项研究结果表明，喝橙汁可以使老年人在不到两个月的时间内记忆力、语言流畅性和大脑反应时间提高近10%。

研究小组要求37名身体健康的志愿者每天喝500毫升（约两杯）橙汁，持续8周。参与者（年龄在60岁~81岁之间）的脑功能明显改善。科学家将这一结果归功于被称为类黄酮的化学物质，认为其有助于阿尔茨海默症的辅助治疗。【详细】

核桃鳄梨降血脂 绿茶咖啡抗炎症

脂肪肝是不少人面临的健康问题，带来全身的健康隐患。减少脂肪肝应从改变饮食做起，最好选择天然食物。

核桃。植物性食物中，核桃的欧米伽3脂肪酸含量特别高。有研究称，吃核桃可以改善非酒精性脂肪性肝病患者的肝功能。榛子、杏仁、亚麻籽等食物的脂肪酸含量同样丰富，也能调节血脂。

鳄梨。鳄梨富含健康脂肪，还含有抗炎的营养素和可溶性膳食纤维，有助于降低血糖和血脂含量，减轻体内应激反应。

咖啡。咖啡有助于身体免受非酒精性脂肪性肝病的影响。意大利那不勒斯大学的研究表明，咖啡含有的绿原酸等成分具有抗炎和抗氧化特性，有助于降低胆固醇含量和高血压。脂肪肝患者不妨在早餐中加入咖啡。【详细】

早上要吃好 高蛋白早餐有助减重

早要吃好。澳大利亚联邦科学和工业研究组织近日发表一份研究报告认为，早餐吃富含蛋白质的食物有利于减重。

这份名为《蛋白质平衡：体重管理的蛋白质新概念》的报告说，最新科学实验证据支持了每餐至少摄入25克蛋白质有利于控制饥饿感、增强肌肉代谢的结论。早餐摄入富含蛋白质的食物可减少饥饿感，有助于体重管理。【详细】

萝卜上市，郎中下岗！冬吃萝卜可辅助治疗多种疾病

时下又到了萝卜上市的季节，自然也就成了人们餐桌上的常客。俗话说“冬吃萝卜夏吃姜”，“萝卜上市，郎中下岗。”虽近乎夸张，但萝卜的确对多种疾病有辅助治疗作用。

“白萝卜作为日常生活中物美价廉的蔬菜，深受老百姓喜爱，同时也是食药同源的一款食材。”太原市营养师协会会长王小慧说，萝卜中膳食纤维、钙、钾、镁、维生素C的含量非常丰富，民间也有“冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开处方”“萝卜青菜保平安”“萝卜进城，药铺关门；萝卜上市，医生没事”的俗语。李时珍的《本草纲目》中曾一气写下萝卜的九个“可”：可生可熟、可菹可酱、可豉可醋、可糖可腊可饭，乃蔬中之最有益者，彰显其食用及药用价值。【详细】

多吃三文鱼防视力下降

美国近期一项最新研究发现，经常吃三文鱼、沙丁鱼和鲭鱼可以防止视力受损和下降。上述三种油质鱼富含欧米伽3脂肪酸，能促进调节视力的眼部细胞存活，防止年龄增长等原因导致的视力下降。【详细】

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