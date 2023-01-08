国家卫健委：今天起，我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版防控方案有关情况，并回答记者提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，今天起，我国对新冠病毒感染正式实施“乙类乙管”。工作重心从“防感染”转到“保健康、防重症”，从风险地区和人员管控转到健康服务与管理。

米锋表示，要结合本地实际，细化实施方案，强化疫苗接种，加强药物和医疗资源储备，做好分级分类诊疗，强化疫情监测，加强重点机构、重点场所防护，制定相关预案，强化培训指导，推动各项措施落地见效，确保平稳有序实现转段。

要关口前移，全链条、全要素、全力以赴做好救治患者；加强重点人群健康保障，做好健康指导、健康监测和医疗服务；加强农村地区防控，减少疫情传播扩散风险，努力实现压峰错时；有针对性提高老年等重点人群疫苗接种覆盖率。

米锋强调，实施“乙类乙管”，不是放开不管，而是强调更加科学、精准、高效做好疫情防控，更好统筹疫情防控与经济社会发展。为指导各地做好疫情防控和医疗救治，根据“乙类乙管”及防控措施优化调整相关要求，国务院联防联控机制及相关部门发布了第十版防控方案和第十版诊疗方案。