国家卫健委：我国离走出新冠疫情大流行又近了一步

人民网北京12月27日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，大家都非常期待能够回归到新冠疫情发生前的生活状态和节奏。这一轮疫情防控政策调整之后，是否意味着大家离走出大流行、回归疫情前的生活节奏更近了一步？

对此，国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”，是基于奥密克戎变异株传播力和致病力的特性，感染后引起的重症、死亡等情况，以及国际上疫情形势的变化所做出的，可以说这次的调整正是综合分析认为我国离走出大流行又近了一步而做出的。

“然而，当前新冠疫情仍在全球持续流行，病毒变异还存在很多的不确定性，国内疫情总体还处于快速的上升阶段。”梁万年表示，受各地人群的流动性、人口密度、人口免疫水平的差异，各地迎来疫情高峰的时间会有所差别。未来一段时间内，各地将陆续面临疫情的流行和医疗救治的压力，为此，仍然不能放任不管，而是要更加精准、更加科学的防控，将重症救治、保障日常医疗卫生需求、防止医疗资源挤兑放在更加重要的位置，将农村地区的防控和救治能力建设放在更加突出的位置。

梁万年表示，当前，需要落实好新形势下政府、部门、单位、个人的新任务，一方面，政府、部门、卫生健康系统等将会按照法律规定和职责要求，继续做好相关的防控和救治工作，做好应对可能风险的各项准备，千方百计地降低重症、减少死亡、保护健康；另一方面，特别需要公众继续配合落实好相关的防控措施，做好个人防护，合理就医，减少不必要的流动和聚集，降低短期内流行高峰所带来的医疗资源的冲击。

“只要我们坚定信心、团结一致，就一定能够取得抗击疫情的胜利。”梁万年强调。