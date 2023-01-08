中疾控专家：现阶段XBB变异株不会造成本土大规模流行

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版防控方案有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，实施“乙类乙管”后，随着出入境管理政策的变化，公众担心奥密克戎变异株XBB会很快在中国传播。关于这一点，从专业角度的预判是什么？XBB是否会成为国内的主要流行株？应该如何更好地面对可能的传播风险？

对此，中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，事实上XBB系列子代变异株已经在很多国家有了，尤其是在美国，感染患者的占比明显增加。随着XBB的全球流行来看，这个进化分支输入我国，并且引起关联病例的风险也是明显增加的。监测数据显示，从2022年8月1日截止到2022年12月31日，我国已经监测到XBB的输入病例，同期也监测到了16例XBB的本土病例，从分布上看，这些病例都集中在2022年的10月份，而在2022年11月份和12月份的时候，本土病例的比例是非常低的。从这个趋势来看，XBB没有在我国造成传播的优势。

“其实，我国的人群对奥密克戎无论是BA.5.2还是BF.7，还是XBB系列的变异株，普遍都是易感的。”陈操表示，从本轮疫情初期的时候，BA.5.2和BF.7实际上在很多省份已经存在本土感染病例，这也导致了后续全国流行的BA.5.2和BF.7占据了绝对优势。近期，大部分人感染了BA.5.2和BF.7这两个毒株以后，在短期内会产生针对XBB系列变异株交叉保护的抗体，短期内对XBB的系列变异株有一定的保护作用，个别人可能保护作用会持续6个月左右。所以，现阶段XBB是不会造成本土大规模的流行。

陈操表示，随着新冠病毒新变异株的发现，世界卫生组织已经要求各国加强和采取防范风险的措施，另外也让各国加强新冠变异株监测力度，及时发出预警信息。我国也进一步加强了新冠变异株监测工作，尤其是持续性地研判XBB全球流行的态势，以及它输入我国的风险。对国际上流行XBB系列变异株的国家新出现变异株流行态势、新变异株的传播力、致病力和免疫逃逸能力开展动态的监测，通过这种监测能够防范和研判这些变异株输入我国的风险，我国也针对性地建立应对流行的预案。

陈操提醒广大公众，尤其是近期从XBB流行国家入境的人员，一定要做好个人健康监测和个人防护，如果身体有不舒服的，一定要及时开展新冠病毒核酸检测和抗原检测，必要的话，一定要就诊，为自己健康负责，为他人健康着想。