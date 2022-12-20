“早阳早好”？专家：不主张、不建议故意感染新冠病毒

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，近期随着阳性病例的增多，流传出“早阳早好”的说法，应如何看待这一说法？感染新冠病毒在时间上是否存在规律？

对此，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，首先目前奥密克戎的致病力是明显下降的，但感染后仍然有一部分人出现临床症状，包括发热、肌肉关节酸痛、咽喉肿痛等表现，严重影响生活质量和正常工作。

王贵强说，虽然奥密克戎目前传染性很强，防控压力很大，但还是希望疫情不要出现短时间大量暴发，因为一旦短时间内出现大量病人，会严重影响整个社会秩序和民生。同时，对医疗机构也会造成巨大的压力甚至挤兑，影响医疗机构对日常急症危重病人的救治。所以，尽管奥密克戎传染性很强，感染以后大部分是自限的，致病力或者严重程度比较低，但是不主张、不建议故意去感染。

“老年人尤其是没有打疫苗的老年人，有基础病的人群，一定要做好防护，不要在第一轮流行高峰感染。”王贵强强调，在这个流行高峰感染，可能会出现医疗资源分配不均或者挤兑的问题，导致重症患者得不到及时有效的救治。希望老年人做好防护，包括敬老院的老人、有基础病在家卧床的老人，大家要特别注意避免感染。同时没有接种疫苗的，要继续进行疫苗接种。

王贵强表示，目前在第一轮疫情快速增长的阶段，随着时间推移，感染人数增加，快速上升态势会趋缓，这是普遍的规律。过一段时间以后，随着大规模的社会活动，包括春运或者各种社交活动的广泛开展，可能还会有一轮新的疫情，这种疫情波浪性的出现，最终可能形成一定的群体免疫屏障，发病率就会明显下降。“希望疫情不出现大规模的暴发，这是我们目前主要的建议。”王贵强说。