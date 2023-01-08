中疾控：新冠疫苗加强免疫 序贯免疫和同源免疫只能选择一项

人民网北京1月8日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版防控方案有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，实施“乙类乙管”之后，疫苗仍是一项重要措施，第十版防控方案对疫苗接种作出了哪些重点工作要求？接下来哪些人是重点接种的人群？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆表示，预防传染病，接种疫苗还是最有效的措施，也是优先选择的一项措施。在方案当中，关于预防接种主要涉及到四个方面的内容：

第一，进一步强调坚持知情、同意、自愿的原则，对于3岁以上的适龄人群，如果没有禁忌证，还是鼓励要接种疫苗。另外，倡导公众特别是老年人要全程接种疫苗，符合条件的要完成加强免疫。

第二，对符合条件的18岁及以上的人群要完成1剂次的加强免疫。在加强免疫过程中，也特别强调，不管是选择序贯免疫还是选择同源免疫，不能同时进行，只能选择一项。

第三，进一步强调了对感染高风险的人群，还有60岁以上老年人，有严重基础性疾病的人群，有免疫缺陷的人群，这些都是感染之后容易引发重症的人群，提出了第二剂次加强免疫的建议。第二剂次免疫跟第一剂次加强免疫要间隔6个月以上。希望通过对这些高风险人群，老年人群、有基础性疾病人群的第二剂次加强免疫，来提高对他们的保护水平，关键是要提高全程接种率和加强免疫接种率。

王华庆说，当然，有一些情况也会发生变化，在这个方案当中也提到，后续根据疫苗研发的进展和临床实验的结果，进一步完善免疫策略。方案当中也提到，60岁以上的老年人作为重点人群，基层要对他们进行摸底，一个是了解基础性疾病的情况，另外是了解疫苗接种的情况，然后根据摸底情况等进行风险分类，有重点地推进这些人群的疫苗接种工作。