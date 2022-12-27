中疾控：新冠病毒感染实施“乙类乙管”之后更要做好个人防护

人民网北京12月27日电 （记者乔业琼）今天，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施有关情况，并回答记者提问。

会上，有记者提问，有一些网友说，“乙类乙管”之后就可以放松了，进入到公共场所也可以不戴口罩，那么在“乙类乙管”之后，是否还是需要强调个人防护？

对此，中国疾控中心传防处主任医师殷文武表示，在实施“乙类乙管”之后，社会面的传染源更加不确定，所以更要做好个人防护。

一是坚持规律作息、锻炼身体、健康饮食、戒烟限酒，保持良好心态，做好自己健康第一责任人。

二是讲究卫生，注意个人防护，要勤洗手、遵守咳嗽礼仪，居室保持清洁、常通风，必要时使用消毒剂。在前往人群密集场所或者乘坐公共交通工具，要规范佩戴口罩。

三是积极接种疫苗，提高个人抵抗力，没有禁忌证、身体条件允许，特别是老年人，要尽快的接种。如果达到了加强接种的条件，也要尽快加强接种。

四是做好健康监测和居家治疗。如果出现发热、咳嗽等疑似症状，可以做抗原检测，如果阳性的话，症状又不重，可以居家治疗。但在这个期间，要减少跟其他人的接触，并且时刻关注自己的症状，如果有症状加重的情况，要及时到医疗机构就诊。

五是在疫情流行期间，要减少外出、减少聚集活动。如果要上班通勤的话，最好是保持“两点一线”。如果检测阳性或者有症状，要减少外出。同时，对于重点人群，比如有基础病的老年人，还有儿童、孕妇等，在疫情期间最好少外出、少聚集。在疫情流行较严重时，尽量不要到影剧院、KTV、棋牌室、剧本杀等空间密闭、人群密集的场所。