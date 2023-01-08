春运期间乘坐交通工具如何做好自我防护？中疾控提醒注意这些

人民网北京1月8日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版防控方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，春运期间，人员流动增加，公众在乘坐飞机、火车等交通工具的时候应该注意些什么？在出发前后和在途中要采取哪些自我防护的措施？

对此，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞表示，春节是我国的传统节日，探亲访友以及旅行增多。要合理安排出行，倡导公众避免前往疫情高流行地区探亲旅游，也倡导一些高流行地区的人员尽量减少出行，居家治疗的新冠病毒感染者非必要不外出探亲，出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状的人员在未排除感染风险之前避免乘坐公共交通工具，不前往人群聚集场所。自感有较高感染风险的人员，应在排除风险之后再出行。

常昭瑞提醒，如果要出行，出行前一定要科学规划，提前做好攻略，了解目的地的疫情情况，尽量错峰出行，避免前往人群聚集场所，降低感染风险。要备足口罩、手消以及消毒纸巾等防护用品，以及体温计、抗原检测试剂盒、解热镇痛等常用药品，同时也要关注气候变化，备足保暖衣物，防止着凉。

在出行途中，要做好自我防护，第一是在环境密闭、人员密集的场所，比如候机候车时，乘坐飞机、火车以及地铁、公交等公共交通工具时，要全程规范佩戴口罩。

第二是在公共场所要保持合理的社交距离，减少近距离与他人接触。

第三是要做好个人卫生，尤其是随时要关注手卫生，避免接触公共物品。咳嗽或者打喷嚏的时候，要用纸巾或者肘部遮挡，将用过的纸巾及时丢往垃圾桶。如果接触到呼吸道分泌物的时候，要及时洗手或者进行手消毒，在外或者乘坐公共交通工具的时候，要尽量减少用餐次数，尽量错峰就餐。尽量不去人群密集、空气不流通的场所。当到景区等公共场所的时候，要遵守限量预约错峰的要求。

另外，返乡或者返程后，要密切关注自身及家人的身体健康状况，如果出现发热、干咳、乏力、咽痛等症状的时候，要及时进行抗原检测或者视情况进行就医，返乡初期的时候，做好症状监测的同时，尽量减少与家里老人尤其是合并有严重基础性疾病的家人接触，接触时要规范佩戴好口罩。