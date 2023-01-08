国家疾控局：第十版防控方案继续强调做好个人防护 加强疫苗接种

人民网北京1月8日电 （记者闫妍）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍第十版防控方案有关情况，并回答媒体提问。

国家疾控局传防司司长、一级巡视员雷正龙表示，国务院联防联控机制综合组印发了《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》，自2023年1月8日起对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。

雷正龙介绍，依据《中华人民共和国传染病防治法》有关规定，并根据现阶段疫情防控形势，国务院联防联控机制综合组制定了《新型冠状病毒感染防控方案（第十版）》。第十版防控方案继续强调做好个人防护，养成良好卫生习惯，加强疫苗接种，加强重点场所、重点人群、重点机构及农村地区的疫情防控工作。同时，进行了如下几个主要方面的调整：

一是更新疾病名称。将“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”。

二是加强监测预警。常态化情况下，主要开展病毒变异监测、个案报告、哨点医院监测、不明原因肺炎监测、城市污水监测等。应急情况下，增加核酸和抗原检测监测、发热门诊监测、重点机构监测等。

三是调整检测策略。不再开展全员核酸筛查，社区居民根据需要“愿检尽检”。对养老机构、社会福利机构等重点机构工作人员和被照护人员，在疫情流行期间要定期开展抗原或者核酸检测。社区重症高风险人员出现相关症状后，开展抗原或核酸检测等。

四是调整传染源管理。新型冠状病毒感染者不再实施隔离措施，实施分级分类收治；不再判定密切接触者，不再划定高低风险区。

五是流行期间可以采取紧急防控措施。在常态化情况下，一般不需要采取紧急防控措施；在疫情暴发流行期间，结合病毒变异的情况、疫情流行的强度、医疗资源的负荷和社会运行情况等进行综合评估，根据人群感染率和医疗资源紧张程度等，适时、依法采取临时性防控措施，从而减少人员聚集，降低人员流动，减少发病率，减轻感染者短期内剧增对社会运行和医疗资源等的冲击，有效地统筹疫情防控和经济社会发展。