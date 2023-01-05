XBB.1.5在国外传播情况怎么样？

近期，新冠病毒变种XBB.1.5毒株在一些国家快速传播，这引发了人们对可能出现的感染与再感染浪潮的担忧。

这一变种是奥密克戎的后代，也是XBB变种的近亲。

去年秋天，XBB变种在新加坡和印度广泛传播。2022年12月发表在《细胞》杂志上的一项研究表明，与其他变种相比，XBB更擅长逃避疫苗接种和先前感染获得的免疫力。世界卫生组织（WHO）在去年10月份警告称，这会增加再次感染的风险。同时，WHO也表示，XBB似乎并不会导致比之前毒株更严重的症状。

那么，关于XBB及XBB.1.5，外媒和国际科学界有哪些最新报道和研究进展呢？

XBB和XBB.1.5到底是什么？

据报道，日本东京大学、北海道大学和京都大学近期发表在BioRxiv平台的论文称，XBB是2022年夏天印度附近由两个BA.2谱系BJ.1和BM.1.1.1（BA.2.75 的后代）重组而出现的毒株。之后，XBB进一步变异成XBB.1、XXB.1.5。

他们的调查表明，XBB是第一个记录在案的新冠病毒变种通过重组，而不是通过单一突变，进而增加其在人类中的适应性案例。尽管XBB通过独特的进化途径出现，但数据表明，XBB依然遵循与其他奥密克戎亚变种相同的进化规则。

XBB.1.5在各国传播情况如何？

据美国《时代杂志》1月3日最新消息，美国疾病控制和预防中心（CDC）数据显示，在截至2022年12月31日的一周内，XBB.1.5占美国新发新冠病毒感染病例的40.5%。在美国东北地区，约75%的新病例是由该毒株引起的。但在中西部，这一数字要低得多，XBB.1.5仅占病例的6%。

加拿大电视公司新闻网报道称，加拿大已经检测到XBB及其亚系毒株，但目前数量很少。根据加拿大公共卫生署（PHAC）的最新数据，截至2022年12月中旬，BA.5及其亚型仍是加拿大最主要的毒株，占当时分析样本的92.5%。基因组测序显示，XBB.1.5约占2022年12月11日当周分析样本的0.6%。

据《卫报》报道，英国科学家现在只对一小部分变异株样本进行了遗传学分析，所以XBB.1.5占比存在不确定性，但已检测到了该毒株。监测表明，它至少占正在测序的新冠病毒的4%。据《每日邮报》报道，英国最大的新冠监测中心之一桑格研究所的数据显示，截至2022年12月17日的一周内，4%的病例是由XBB.1.5引起的。

此外，法国、德国、荷兰、西班牙、爱尔兰、澳大利亚、新加坡和印度等也已发现了XBB.1.5。

感染XBB.1.5有无特别症状？

据美国NBC芝加哥频道报道，芝加哥公共卫生专员艾莉森·阿尔瓦迪博士表示，感染新冠的症状并没有随着新变种的出现而改变。但人们如果没有接种最新疫苗，仍然有可能出现严重症状。

《印度时报》1月3日报道说，XBB.1.5病例在印度已经上升至5个。印度新冠病毒基因联盟（INSACOG）的一位高级官员说：“尽管我们目前正在评估临床数据，但5名感染XBB.1.5的患者没有任何异常。奥密克戎有许多突变，但目前还没有迹象表明这些较新的亚变异体会在印度造成不利影响。只要病毒还在传播，人们就必须小心。”

一名英国疾病控制与预防中心（GBRC）的官员参与了对印度XBB.1.5样本进行的基因组测序，他说：“3名XBB.1.5患者在家庭隔离后的几天内全部康复。一名患者有美国旅行史，另一名患者参观过印度古吉拉特邦的‘团结神像’，第3例患者没有旅行病史。3名患者中有一人无症状，另一人有轻微症状，如咳嗽和不安，第三个人咳嗽发烧。因此，症状是轻微的。”

根据英国ZOE健康研究2022年12月13日发布的数据，潜在的新冠症状的范围在过去几年中发生了变化。近期最常报告的10种症状是：咽喉痛、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏、咳嗽无痰（干咳）、头痛、咳嗽有痰（湿咳）、声音沙哑、肌肉酸痛、嗅觉改变。

美国加州大学洛杉矶分校大卫·格芬医学院传染病、微生物学、免疫学和分子遗传学教授奥托·杨博士说，专家们普遍认为，随着时间的推移，新冠症状会变得不那么严重。这可能是因为奥密克戎亚变种倾向于“更多地停留在上呼吸道”，这意味着病毒对肺部的影响不像过去那样大。

XBB.1.5的传染性如何？

英国《卫报》报道指出，XBB.1.5有一个不寻常的突变F486P，该突变有助于病毒传播。F486是病毒受体结合域的一部分，也是针对奥密克戎靶标产生抗体的重要位点。因此，这里的突变预示着某种逃避免疫防御的能力。这种变化使抗体中和病毒的效果降低。

父变体XBB在相同的位置有不同的突变。这使得XBB也擅长逃避免疫防御，但这种突变是有代价的，即病毒不能有效地附着在人类细胞上，因此XBB毒株的传染性实际上较低。

然而，XBB.1.5的分支没有这样的障碍：F486P突变使其能够逃避抗体，而不会影响它与人类细胞的附着情况。XBB.1.5与细胞的结合甚至比XBB更强，因此提高了它的传染性。

英国剑桥大学临床微生物学教授拉维·古普塔说：“这种突变可在不增加传染性的情况下实现免疫逃避，这就是它传播如此之快的原因。”

XBB.1.5是否会导致更严重症状？

WHO在去年10月的声明中指出，数据并未表明XBB及其亚系导致更严重的症状。然而，与其他奥密克戎变种相比，XBB的再感染风险似乎更高。

2022年12月30日，美国哥伦比亚广播公司援引CDC芭芭拉·马洪博士的话说，“目前没有迹象表明XBB.1.5会导致更严重的症状”。

《卫报》称，没有证据表明XBB.1.5相比其他奥密克戎变种会引起更严重的症状。但它正在快速传播的事实令人担忧，因为病毒更有可能感染弱势群体，尤其是没有接种最新疫苗的人。

《印度教徒报》报道称，XBB.1.5与ACE2受体结合亲和力与BA.2.75相似，可能比XBB和XBB.1具有更强的传播性，并与两者一样具有免疫逃避作用。总体而言，它具有高增长优势。到目前为止，它似乎还不能导致严重的症状。但人们对XBB.1.5的大部分了解都是基于对XBB的了解，还需要对前者进行更多的研究。