全球已在35个国家和地区监测到XBB.1.5 致病力没有明显增加

人民网北京1月8日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版防控方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上，有记者问，近期有报道新冠病毒奥密克戎变异株XBB在有些国家已经成为优势毒株，在我国也检测到了该毒株。XBB截至到目前所表现出来的特点有什么？致病力和毒性有变强吗？

对此，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，从全球的角度看，XBB系列变异株主要是在美国、印度、马来西亚和新加坡等国家流行。近期，XBB在流行过程中也产生了一个新的子代亚分支XBB.1.5，这个进化分支在美国目前感染新冠病毒的患者当中比例是比较多的，而且呈现一种增长的趋势。美国疾控中心也监测到了，预测在未来几周之内，XBB.1.5有可能会取代当前美国流行的BQ.1和BQ.1.1的流行优势，成为美国的优势流行株。

截至2023年1月7日，全球已经在35个国家和地区监测到了XBB.1.5。事实上，从近两年疫情防控比较好的国家来看，像日本还有一些国家，XBB.1.5并没有成为优势毒株。我国监测数据显示，从2022年8月1日到现在，我国共监测到16例XBB本土关联病例，都是XBB.1进化分支。

陈操表示，从多项研究结果来看，XBB的进化分支较最开始发现的原始株和之前的关切变异株，像德尔塔变异株和奥密克戎几个早期发现的进化分支，它的免疫逃逸能力是明显增加的，这也导致了XBB在美国这些国家的传播优势呈现明显增加的趋势。

“从现在的报道和研究来看，并没有观察到感染XBB系列变异株的重症和死亡病例增加，也就是说它的致病力没有明显增加。”陈操说。