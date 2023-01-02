新冠转阴后如何恢复体力

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不少人反映，新冠转阴后，仍然感到乏力，甚至伴有咳嗽。那么，新冠转阴后的康复期如何恢复体力和元气？日前，国家卫生健康委邀请临床专家进行健康提示。专家建议，恢复体力需要遵循渐进的过程，饮食方面必须保证主食、优质蛋白和微量营养素的摄入。同时，做到吃动平衡，不要剧烈运动，保持平常三分之一的运动量即可。

要恢复体力和元气，营养支持少不了。北京协和医院临床营养科主任于康介绍，主食是获取营养和能量的主要来源，新冠康复期一天三餐都得摄入一定的主食，可从半两开始，慢慢增加到一两，甚至一两半。主食先不求粗细搭配，从容易消化的细粮开始，从粥、面条、面片，再过渡到软一点的米饭、馒头等，慢慢推进。等胃肠功能恢复好了，再开始增加粗粮的摄入。

“除了主食，还要摄入优质蛋白。”于康提醒，优质蛋白主要来自牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼虾等，要先选择容易消化吸收的食物。比如鸡蛋清，可以做蛋羹或者蒸鸡蛋，吃半个蛋黄加1到2个蛋清。还可以选择清蒸鱼虾或者清炒肉丝，如猪的里脊肉等。这些都是高蛋白、低脂肪的食物，易于消化吸收、补充蛋白，是恢复元气的重要物质基础。

此外，要关注微量营养素，特别是来自蔬菜水果的钾元素、钠元素以及其他微量元素。于康建议，最好做到“餐餐有蔬菜，每天有水果”。正餐要有一盘青菜，或者瓜类、菌类。水果可以作为加餐，在两餐之间摄入。

要想元气满满，光靠吃可不行，还要注意吃动平衡。但北京中医医院院长刘清泉提醒，年轻人新冠转阴后，不要剧烈运动，以防止体内的代谢平衡被打乱，运动量保持平常的三分之一即可。

“科学规范睡眠是养正气的重要方法，不要刚恢复就熬夜，睡眠要充足。不能做剧烈运动，适当地运动到身上微微发热就够了，别出汗。”刘清泉建议。

目前，不少感染者康复后还会不时咳嗽。对此，中国中医科学院广安门医院呼吸科副主任边永君解释，病毒性感染后的咳嗽恢复时间大概为2到4周，并非吃几服药就能立刻把咳嗽控制住，不要操之过急。呼吸道疾病患者最怕冷和干燥，要尽可能在室内营造温暖潮湿的环境，这样有利于气道黏膜的恢复。

边永君认为，针对一些咳嗽情况，可以采取中医针灸、刮痧、揪痧的方法。“很多人咳嗽的时候嗓子部位发痒、发疼、发干，把皮肤局部揪红是一个非常简单且行之有效的办法。在此基础上，可以适当配合一些饮食疗法。比如咳少痰或者痰偏黄、偏黏难以咳出来，属于中医所说的燥咳，可以用川贝蒸梨等食疗方法来解决。”