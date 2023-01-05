XBB毒株引起的腹泻严重吗？囤药有没有必要？专家为您解惑

1月4日晚，人民好医生健康顾问专家、华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科主任刘梅做客“健康晚八点”栏目。

人民网北京1月5日电 （记者孙红丽）近日，一款消化科常用的药物蒙脱石散冲上热搜，原因是据传感染XBB毒株后，可能会导致腹泻发生。

XBB毒株会引起腹泻是真的吗？有没有必要提前囤一些止泻药？对此，人民好医生健康顾问专家、华中科技大学同济医学院附属同济医院消化内科主任刘梅在接受“健康晚八点”采访时表示，囤蒙脱石散是不必要的。

XBB毒株引起的腹泻严重吗？

刘梅表示，新冠病毒感染主要影响呼吸道。除了呼吸道以外，其他的脏器一样会攻击，但相对呼吸道而言轻一些。在消化道方面的表现，不止腹泻，还有恶心、呕吐、不想吃饭、腹胀等，但是总体来讲，发生的概率并不是太高。就目前观察到的，在中国大陆流行的新冠病毒感染，从病人的临床表现上来看，消化道的表现不是最主要的。

她介绍，通过跟很多同行交流了解到的情况，XBB毒株确实可以引起腹泻，但其并不是以腹泻症状为主，而且引起的腹泻症状并不非常严重。所以，大家没有必要恐慌性囤药。

新冠病毒引起的腹泻和普通腹泻有区别吗？

刘梅称，在临床上会引起人体发生腹泻症状的原因非常多，很多种病毒都可以引起腹泻，细菌感染也可以引起腹泻。同时，还有一些其他的疾病，比如免疫系统出了问题，也会出现腹泻。非感染性疾病引起的腹泻和感染性疾病引起的腹泻，在症状上有时并不容易鉴别。所以，这段时间如出现腹泻症状，不要一下子就纳入到新冠病毒感染当中，还是要仔细找一下原因。

疫情下拉肚子需要用一些抗生素药品吗？

刘梅表示，如果明确是细菌感染，比如查血的时候，白细胞增高得非常多，同时合并有发热、腹痛，拉的次数非常多，这时可能需要用抗生素。

如果不是明确的细菌感染引起的腹泻，不建议使用抗生素。因为抗生素只能杀细菌，如果不是因为细菌感染引起的，抗生素用了不解决问题。同时，还可能因抗生素不当使用带来一些副作用，比如菌群紊乱等。

拉肚子有必要喝电解质水吗？

刘梅称，腹泻的时候，的确会出现比较明显的电解质紊乱，主要表现是电解质的丢失较多。也不一定要口服所谓电解质液，含钠或者含钾比较多的食物，包括水果、绿色蔬菜，都是可以摄入的。很多人到医院开电解质类的药品，是没有必要的。

感染了发烧、拉肚子，有没有必要服用诺氟沙星？

刘梅表示，对于有发热、腹痛、腹泻症状的患者，假如考虑确实是细菌感染引起的腹泻，同时患者是成年人的话，可以考虑使用沙星这类抗生素。但如果不是细菌感染，而且不是成年人，是绝对禁用的。

蒙脱石散、诺氟沙星等有没有替代药物？

“诺氟沙星应用于细菌感染引起的疾病，不太适用于新冠病毒感染引起的腹泻。”刘梅说，如果腹泻比较严重，可能需要药物治疗，除了蒙脱石散、黄连素、电解质液以外，还有易蒙停这类药物。最主要的就是液体和电解质的补充，成品的电解质液更适合于婴幼儿，成人没有太大的必要。

阳了有必要补充益生菌类的产品吗？

刘梅表示，益生菌类产品往往是供有肠道菌群紊乱的患者使用。比如一些妇科炎症，在使用抗生素后导致肠道菌群紊乱，这时给病人补充益生菌，是希望把紊乱的肠道菌群调整回来。新冠阳了以后，假如没有肠道菌群紊乱的表现，则无必要服用益生菌。