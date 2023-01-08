中疾控：对新冠病毒变异不恐慌不轻视 做好自己健康的责任人

人民网北京1月8日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就第十版防控方案有关情况举行发布会，并回答记者提问。

会上中国疾控中心病毒病所研究员陈操表示，XBB最近非常受到关注，近期的研究显示，XBB其中一个进化分支是XBB.1.5，它有较强的免疫逃逸能力，尤其是美国现在新冠感染者的比例也是非常高的。从美国疾控中心近期的数据来看，XBB的流行期间，它的新冠病毒感染人数、重症人数，包括死亡病例数，都没有呈现明显增加的情况。所以，XBB包括XBB.1.5再感染的比率还需要进一步动态的观察。

陈操提醒广大公众，大家对新冠病毒的变异既不要恐慌，也不要轻视，一定要做好自己健康的责任人，首先要戴好口罩，做好个人防护，注意手卫生，勤洗手，生活要规律，同时也不要轻信一些未经证实的网络报道，保持好个人的心态。

“事实上，从我们监测和研究的数据来看，健康的成人在感染新冠病毒以后，3到6个月内出现再感染的几率是比较低的。”陈操指出，需要关注的是，再感染的一些高风险人群，比如像65岁以上的老人，有基础病的患者，还有无新冠疫苗接种史的人员，在感染新冠病毒6个月以后，可以进行新冠疫苗加强针的接种。