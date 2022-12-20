专家：目前奥密克戎毒株感染后死亡的主要原因还是基础病

人民网北京12月20日电 （记者乔业琼）今日，国务院联防联控机制就重点人群医疗服务有关情况召开新闻发布会，并回答记者提问。

会上，有记者提问，从近期公布的这些疫情信息来看，新冠死亡病例较少，但是关注到社交媒体上不少关于新冠死亡人数的讨论，甚至提到一些殡仪馆在超负荷工作。那么当前新冠死亡的判断标准是什么？

“随着奥密克戎毒株的致病力明显下降，同时疫苗接种广泛普及，新冠病毒感染以后死亡的特点也有了很大的变化。”北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，不同于2020年初武汉的疫情，当时大部分病人死于新冠肺炎呼吸衰竭，而现在奥密克戎毒株感染以后，主要侵犯上呼吸道，下呼吸道肺炎的比例比较低，也有一部分存在着肺炎，但导致呼吸衰竭的情况很少。

“从临床实践中也看到，目前奥密克戎毒株感染后死亡的主要原因还是基础病，真正直接死于新冠病毒感染导致的呼吸衰竭很少。”王贵强说。

王贵强表示，为了科学客观、实事求是地反映新冠疫情造成的死亡情况，国家卫健委最近组织专家进行了论证，印发了通知，明确对相关死亡病例进行科学分类。主要是两个方面，由于新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断，归类为新冠病毒感染导致的死亡；因其它疾病、基础病，比如心脑血管疾病、心梗等疾病导致的死亡，不归类为新冠导致的死亡。

“为了更好地规范新冠疫情导致死亡的判定，目前要求采取会诊和死亡病例讨论的方式，来最后判定这个病人到底是死于新冠，还是死于其它的基础病。”王贵强说，所以，既不回避新冠的危害性，同时也要科学地看待新冠的危害。